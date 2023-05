নিউজ ডেস্ক, ১৯ মে' : দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা মধ্য প্ৰদেশৰ কুনোলৈ (South African Cheetah to kuno national park) অনা চিতাবোৰ ৰাজস্থানৰ মান্দসৌৰ জিলাত অৱস্থিত গান্ধী সাগৰ অভয়াৰণ্যলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব (Cheetahs May Shift From Kuno to Rajasthan) । মুখ্য সচিব ইকবাল সিং বাইছৰ নেতৃত্বাধীন চিতা টাস্ক ফ'ৰ্চে চিতাবোৰ স্থানান্তৰৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে । লগতে বিষয়াসকলে এক বৈঠকত কয় যে গান্ধী সাগৰ আৰু নৌৰাদেহীত ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । ইয়াৰ ইতিমধ্যে বাবে নিবিদা জাৰি কৰা হৈছে (Gandhi Sagar sanctuary Rajasthan) ।

বৈঠকত বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে কয় যে একেখন অভয়াৰণ্যতে আটাইবোৰ চিতা ৰখাটো উচিত নহয় । ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বাবে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । ভৱিষ্যতে যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যাই সকলো চিতাৰ ওপৰত সংকট সৃষ্টিও কৰিব পাৰে । উল্লেখ্য যে কুনো অভয়াৰণ্যৰ এলেকা অনুসৰি তাত থকা চিতাৰ সংখ্যা অধিক হোৱা বুলি কোৱা হৈছে (kuno national park Madhya Pradesh) ।

সেয়েহে বন বিভাগে চিতাবোৰক গান্ধী সাগৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে । আনহাতে, ভৱিষ্যতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা অধিক চিতা অনাৰ কথা আছে । সেয়েহে আটাইবোৰ চিতা একে ঠাইতে ৰখাটো ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ পিচিচিএফ জে এছ চৌহানে শেহতীয়াভাৱে এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে । এই প্ৰতিবেদন চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । উক্ত প্ৰতিবেদনত সংক্ৰমণৰ ফলত অস্তিত্বৰ সংকটৰ আশংকা কৰি চিতাবোৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।

বিষয়াসকলে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে গান্ধী সাগৰ আৰু নৌৰাদেহীলৈ চিতা স্থানান্তৰ কৰাৰ পূৰ্বে তাত ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা চিন্তা হৈছে । তাৰ বাবে অভয়াৰণ্যখনৰ চাৰিওফালে ফেন্সিং দিয়া হ'ব । এই কামৰ বাবে ১৫ কোটি টকাৰ বাজেট প্ৰদান কৰা হৈছে । লগতে বৈঠকত কোৱা হৈছে যে চিতা বিশেষজ্ঞৰ জৰিয়তে চিতাৰ কাৰ্য পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই কাৰ্য পৰিকল্পনা অনুসৰণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । উল্লেখ্য যে কিছু সময় পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নামিবিয়াৰ পৰা মধ্য প্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ এই চিতাবোৰ অনা হৈছিল ।

