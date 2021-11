নেশ্যনেল ডেস্ক, ৩০ নৱেম্বৰ: পশ্চিমবংগত শাসনৰ গাদী নিজৰ দখলত ৰাখি বিৰোধী দলৰ ভেঁটি কঁপোৱা তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইবাৰ মেঘালয়ত দলৰ সাংগঠনিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে । ২০২৩ চনৰ মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে (All India Trinamool Congress in Meghalaya) । এই পৰিকল্পনাৰ অংশ স্বৰূপে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা চাৰ্লছ পিনগ্ৰোপক সোমবাৰে মেঘালয়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় (Charles Pyngrope appointed as new TMC president in Meghalaya) ।

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে বিজ্ঞপ্তিযোগে জনায় যে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে মেঘালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে (Abhishek Banerjee on Charles Pyngrope) । লগতে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে পৰিৱৰ্তনৰ অনাৰ চেষ্টা কৰি আছে ।

তেওঁ লগতে জনায় যে, মমতা বেনাৰ্জীয়ে চাৰ্লছ পিনগ্ৰোপক তাৎক্ষণিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মেঘালয় গোটৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে । বৰ্তমান, ৰাজ্যখনত এন ডি এৰ সহযোগী নেশ্যনেল পিপলছ পাৰ্টীয়ে শাসন কৰি আছে ।

