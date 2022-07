নিউজ ডেস্ক, ১৬ জুলাই : ২০০২ চনৰ গুজৰাট সংঘৰ্ষৰ তদন্ত কৰি থকা এটা বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে (Special Investigation Team looking into 2002 Gujarat riots) প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ বাবে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰয়াত আহমেদ পেটেলক দোষাৰোপ কৰাৰ (Ahmed Patel blamed for plotting against PM Modi) কিছু পিছতে ক্ষোভিত কংগ্ৰেছে উক্ত অভিযোগবোৰ খণ্ডন কৰে । অভিযোগ খণ্ডন কৰি কংগ্ৰেছে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ "ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ যন্ত্ৰই আনকি তেওঁৰ প্ৰতিপক্ষ ৰাজনৈতিক বিৰোধীসকলকো এৰি নিদিয়ে (Congress refuted allegations against Ahmed Patel)।"

কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত যোগাযোগ বিষয়া জয়ৰাম ৰমেশে এক বিবৃতিত কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ যন্ত্ৰই স্পষ্টভাৱে তেওঁৰ যিসকল ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল তেওঁলোককো ৰেহাই নিদিয়ে ।" তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছে প্ৰয়াত আহমেদ পেটেলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত নিকৃষ্ট অভিযোগ স্পষ্টভাৱে খণ্ডন কৰে ।" উল্লেখ্য, পেটেলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত আৰোপবোৰ হৈছে এছআইটিৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা শপতনামাৰ অংশ । যাৰ ফলত সত্ৰ আদালতে সমাজকৰ্মী তিস্তা চেটালৱাড়ৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰে (SIT affidavit opposed bail of Teesta Setalvad) । এছআইটিৰ শপতনামা অনুসৰি, চেটালৱাড় ২০০২ চনৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ বিজেপি চৰকাৰক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াত আহমেদ পেটেলৰ নিৰ্দেশত কৰা এক "বৃহত্তৰ ষড়যন্ত্ৰ"ৰ অংশ আছিল ।

কংগ্ৰেছে সংঘৰ্ষৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দোষাৰোপ কৰি কৈছিল যে (Congress blamed PM Modi for Gujrat riots) তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সন্মুখীন হোৱা অভিযোগৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । লগতে ইয়াকো আঙুলিয়াই দিয়ে যে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে আনকি মোডীক তেওঁৰ কৰ্তব্যৰ কথা মনত পেলাই দিছিল । "২০০২ চনত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে সংঘটিত সাম্প্ৰদায়িক হত্যাকাণ্ডৰ বাবে নিজকে যিকোনো দায়বদ্ধতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰণালীবদ্ধ ৰণনীতিৰ এয়া এক অংশ । এই হত্যাকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ অনিচ্ছা আৰু অক্ষমতাই ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ ৰাজধৰ্মৰ কথা মনত পেলাই দিছিল (Atal Bihari Vajpayee remind Narendra Modi for Rajdharma) ।" ৰমেশে কয় ।

কংগ্ৰেছ নেতাজনে আৰু কয় যে বৰ্তমানৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে ঠিক আগৰ এছআইটি মুৰব্বীৰ দৰে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভুসকলৰ পৰা আদেশ লৈ আছিল । "এই এছআইটিয়ে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক গুৰুসকলৰ কথাৰ সুৰত নাচি আছে আৰু য'তে বহিবলৈ কোৱা হয় তাতে বহিব । আমি জানো যে কেনেকৈ এজন পূৰ্বৰ এছআইটি মুৰব্বীক মুখ্যমন্ত্ৰীক (মোডী) 'ক্লিন শ্বিট' দিয়াৰ পিছত কূটনৈতিক দায়িত্বৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল ।" ৰমেশে কয় ।

কংগ্ৰেছ নেতাজনে অভিযোগ কৰে যে যে চলিত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত এটা পুতলা সংস্থাৰ জৰিয়তে এজন মৃত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এনে ধৰণৰ বন্য অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ কৌশল আছিল । ৰমেশে কয়, "বহু বছৰ ধৰি মোডী-শ্বাহ যুটিৰ কৌশলৰ বিশেষত্ব হৈ অহা পুতলা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে চলিত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে বন্য অভিযোগক অনুমিত ফলাফল হিচাপে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে ।" এয়া ইয়াৰ আন এক উদাহৰণৰ বাহিৰে আন একো নহয়, য'ত এজন মৃত ব্যক্তিক বিদ্ৰূপ কৰাৰ অতিৰিক্ত উদ্দেশ্য আছে । কিয়নো তেওঁ স্পষ্টভাৱে এনে নিৰ্লজ্জ মিছা কথা খণ্ডন কৰিবলৈ অক্ষম আৰু জীয়াই থকা নাই ।" তেওঁ কয় ।

