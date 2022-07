নিউজ ডেস্ক, ২ জুলাই : অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ । কেৱল চৰকাৰী চাকৰিতে নহয়, চাকৰিৰ পদোন্নতিতো অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাব সংৰক্ষণৰ সুবিধা (SC and ST employees will get reservation in Job promotion) । উক্ত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ আওতাতেই ৮,০৮৯ জন চৰকাৰী কর্মচাৰী তথা বিষয়াৰ পদোন্নতিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জাতি (Schedule Cast) আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ (Schedule Tribe) সংৰক্ষণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্র মোডী চৰকাৰে । উল্লেখ্য, বিগত ছয় বছৰ ধৰি আইনী মেৰপেঁচত ওলমি আছিল অবৰ সচিব (Under Secretary) স্তৰ পর্যন্ত উক্ত কর্মচাৰী তথা বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ বিষয়টো ।

আনহাতে, কেন্দ্রীয় কৰ্মচাৰী আৰু প্রশিক্ষণ বিভাগৰ (Central Department of Personnel and Training) সূত্রই প্ৰকাশ কৰা মতে, ইয়াৰে ভিতৰত মুঠ ১,৭৩৪টা পদোন্নতিৰ ক্ষেত্রত সংৰক্ষণক মাপকাঠি হিচাবে ধৰা হোৱা নাই । ৫,০৩২টা পদোন্নতি হৈছে অসংৰক্ষিত শ্রেণীৰ প্রার্থীসকলৰ । ৭২৭ জন এছচি আৰু ২০৭ জন এছটি কর্মচাৰীয়ে পদোন্নতিৰ ক্ষেত্রত সংৰক্ষণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । ইফালে ৩৮৯টা পদৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্রে কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই কেন্দ্রীয় কৰ্মচাৰী আৰু প্রশিক্ষণ বিভাগে ।

উল্লেখ্য, কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতিত সংৰক্ষণৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । উক্ত গোচৰবোৰৰ পৰিপ্রেক্ষিততে ২০২০ চনত ছুপ্রিম কোর্টে জনায় যে কর্মচাৰীসকলক পদোন্নতিৰ ক্ষেত্রত সংৰক্ষণ দিয়া বা নিদিয়া বিষয়টো সম্পূৰ্ণভাৱে কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰবোৰৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত পৰে (Supreme Court ruled in 2020 reservations to promotion) । লগতে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ত এইটোও জনোৱা হৈছিল যে কেন্দ্র বা ৰাজ্যবোৰে সিদ্ধান্তৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈও বাধ্য নহয় ।

আনহাতে, চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জাতি, জনজাতিসকলৰ পদোন্নতিত সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নতুন মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণত কেন্দ্রই ছুপ্রিম কোর্টৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । কিন্তু চলিত বছৰৰ জানুৱাৰীত ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশ নাগেশ্বৰ ৰাও, ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইকক লৈ গঠিত ছুপ্রিম কোর্টৰ বিচাৰপীঠে তাক খাৰিজ কৰে ।

