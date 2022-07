নিউজ ডেস্ক, 5 জুলাই: হোটেল বা ৰেস্তোৰাঁত আপোনাৰ সঘনাই অহা-যোৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? হোটেল বা ৰেস্তোঁৰাসমূহত অত্যাধিক ছাৰ্ভিছ টেক্স আৰোপ কৰাৰ ফলত নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ অত্যাধিক ধন ভৰিব লাগে গ্ৰাহকে ৷ এতিয়াৰ পৰা হোটেল বা ৰেস্তোৰাঁত খাদ্যৰ বিলত সেৱা মাচুল পৰিশোধ কৰিব নালাগে গ্ৰাহকে ৷

কেন্দ্ৰীয় উপভোক্তা সুৰক্ষা প্ৰাধিকৰণে সোমবাৰে হোটেল বা ৰেস্তোঁৰসমূহত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বা ভুলৱশতঃ খাদ্যৰ বিলত সেৱা মাচুল তথা ছাৰ্ভিছ ছাৰ্জ লগোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে (Central Consumer Protection Authority issued new rules)৷ একাংশ অসাধু হোটেল অথবা ৰেস্তোঁৰাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উপভোক্তাৰ এই অধিকাৰক উলংঘন কৰিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব বুলি জাননীখনত উল্লেখ আছে (New rules for restaurants) ৷

এই জাননীৰ অধীনত ইয়াৰোপৰি খাদ্যৰ বিলত যোগ দি ওপৰিঞ্চি মুঠ বিলত জিএছটি (GST) লৈ সেৱা মাচুল লব নোৱাৰিব ৷ যদি কোনোবাই ভুলৱশতঃ সেৱা মাচুল গ্ৰাহকৰ পৰা বিচাৰে তেন্তে বিলৰ পৰা সেৱা মাচুল আঁতৰাবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰিব ৷

ইয়াৰ সমান্তৰালকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ গ্ৰাহকে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন এন চি এইছ মোবাইল এপ বা 1995ত নম্বৰত ফোনযোগে জনাব পাৰিব ৷

