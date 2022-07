নিউজ ডেস্ক, ৭ জুলাই : চিবিআইৰ জালত এইবাৰ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ বিষয়া (CBI arrested Executive Director of Power Grid Corporation) । উৎকোচ দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ভাৰতীয় পাৱাৰ গ্ৰিডৰ সঞ্চালকসহ পাঁচ বিষয়া । বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰে চিবিআয়ে ।

জানিব পৰা মতে, চিবিআয়ে ভাৰতীয় পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্প'ৰেচনৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক বি এছ ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Power Grid Corporation of India Executive Director BS Jha arrested) । লগতে টাটা প্ৰকল্পৰ আন পাঁচজন বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় (five officials of Tata Projects arrested by CBI)। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়াকেইজনৰ ভিতৰত আছে টাটা প্ৰকল্পৰ কাৰ্যবাহী ভিপি দেশৰাজ পাঠক আৰু সহকাৰী ভিপি আৰ এন সিং । ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ পক্ষত উৎকোচ লোৱা আৰু দিয়াৰ অভিযোগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি চিবিআই সূত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ ।

উল্লেখ্য, দেশৰ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে বুধবাৰে গুৰুগ্ৰাম, নয়ডা, গাজিয়াবাদকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলায় । তালাচীৰ সময়ত ঝাৰ গুৰুগ্ৰাম চৌহদৰ পৰা ৯৩ লাখ টকা নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হয় (93 lakh cash recovered from Gurugram premises of Jha) । চিবিআয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, ঝাই বৰ্তমান ইটানগৰত নিযুক্তি লাভ কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি ঝাই বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ বাবদ অবৈধ ধনৰ লেনদেনৰ বিনিময়ত টাটা প্ৰকল্পৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ আগবঢ়াইছিল । জানিব পৰা মতে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা টাটা প্ৰকল্পৰ পাঁচজন কাৰ্যবাহীক বৃহস্পতিবাৰে পঞ্চকুলা আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ।

টাটা প্ৰকল্পক বিশ্ব বেংকৰ দ্বাৰা অনুদানপ্ৰাপ্ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল শক্তি ব্যৱস্থা উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ (North Eastern Region Power System Improvement Project) অধীনত ঠিকা প্ৰদান কৰা হৈছিল । এই প্ৰকল্পটো হৈছে অঞ্চলটোৰ বিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে এক বিস্তৃত আঁচনি । উক্ত আঁচনিৰ অধীনত কোম্পানীটোৱে ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত কাম কৰি আছে বুলি চিবিআই সূত্ৰত প্ৰকাশ ।

"আমি আমাৰ সকলো ব্যৱসায়িক লেনদেনত কঠোৰ নিয়ম মানি চলিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো আপোচৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতা আছে । আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আমাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াম ।" টাটা প্ৰকল্পৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এনেদৰে কয় ।

লগতে পঢ়ক :তেলেংগানাৰ নিজামাবাদত গ্ৰেপ্তাৰ PFI ৰ সদস্য