নেশ্য়নেল ডেস্ক, ২৬ নৱেম্বৰ: আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই ২৫ বছৰ পাছত লুধিয়ানাৰ ৩ জন হেড কনিষ্টবলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে (Case registered against 3 constables of Ludhiana)। বিভাগটোৱে ২০০৪ চনত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পুনৰীক্ষণ কৰাত ২০ জাঁই গুলী আৰু এটা বন্দুক অন্তৰ্ধানৰ তথ্য় লাভ কৰিছিল (Case of disappearance of weapons in Punjab) ।

উক্ত অনুসন্ধানত এই অস্ত্ৰবোৰ জাগ্ৰাঁও ৰোডৰ বাসিন্দা মনজিৎ সিঙৰ বুলি নিশ্চিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতেই হেড কনিষ্টবল জগৰূপ সিং,হেড কনিষ্টবল ৰজিন্দৰ পাল সিং আৰু এছপিঅ' অজিত সিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । অৱশ্য়ে পিছত আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি অভিযোগ মুক্ত কৰা হৈছিল । লুধিয়ানা গ্ৰাম্য আৰক্ষীয়ে অভিযোগ মুক্ত কৰি কৈছিল যে তেওঁলোকৰ অসাৱধানতাৰ বাবে অস্ত্ৰ হেৰাইছিল । তেওঁলোকৰ আন কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য় যে ২০০৯ চনত উক্ত ঘটনাটোৰ পুনৰ তদন্ত হোৱাত বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি আৰক্ষীক এটা গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু নকৰাত এছএছপি হৰজিৎ সিঙে গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰে । ফলত তিনিওজন অভিযুক্তক লুধিয়ানা আৰক্ষী জিলাৰ দ্বাৰা জৰিমনা হিচাপে গুলীৰ দুগুণ আৰু অস্ত্ৰৰ ২৫ শতাংস মূল্য পৰিশোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল (Ludhiana Police District)। কিন্তু এই আদেশ বৰ্তমানৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে নাকচ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে ইয়াক অৱহেলা বুলি বিবেচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই তিনিজন অভিযুক্তৰ দুজনে ইতিমধ্য়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।

প্ৰনিধানযোগ্য় যে বিভাগটোৱে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ হিচাপ কৰাৰ পিছত ২০০৪ চনত বিষয়টো সন্দিহান হৈছিল । বিভাগটোৱে ১৯৯৭ চনত অন্তৰ্ধাণ হোৱা ২০ জাঁই গুলী আৰু এটা ষ্টান গান বিচাৰি পোৱাৰ এক তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল । লুধিয়ানা গ্ৰাম্য এছএছপি হৰজিৎ সিঙে ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তিনিওজন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ড বিধিৰ (IPC) ধাৰা ৪০৯ৰ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰী বা বেংকাৰ, ব্যৱসায়ী বা এজেণ্টৰ দ্বাৰা অপৰাধমূলক বিশ্বাস ভংগ) অধীনত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি কয় । অৱশ্য়ে তেওঁলোকক এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই।

