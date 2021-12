নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৮ ডিচেম্বৰ : বিতৰ্কত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণেৰ পুত্ৰ নিতেশ ৰাণে (Nitesh Rane in controversy) । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰেক উপহাস কৰি বিতৰ্কত নিতেশ ৰাণে (Aditya Thackeray was ridiculed by Nitesh Rane) । শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা আদিত্য ঠাকৰেক উপহাস কৰিছিল বিজেপি বিধায়ক নিতেশ ৰাণেই ।

নিতেশ ৰাণেৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিভিন্ন মহলত দাবী উঠিছে । শিৱসেনাৰ বিধায়ক সুনীল প্ৰভুৱে বিধানসভাত বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল আৰু বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছিল । অৱশ্যে নিতেশ ৰাণেই আগতীয়াকৈ জামিন বিচাৰি সিন্ধুদুৰ্গ জিলা আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছে । আগতীয়া জামিনৰ শুনানি মঙলবাৰে গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

