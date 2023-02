কৰ্কট ৰোগ ইমানেই ভয়াৱহ ৰোগ, বৰ্তমান এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কিছুদিনৰ পৰা ভাৰতত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে কৰ্কট ৰোগ । ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ তথ্য অনুসৰি দেশত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ১৪ লাখ কৰ্কট ৰোগীৰ তথ্য পোৱা যায় । ইয়াৰে ৮ লাখ লোকে এই ৰোগৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে (Cancer in Children) ।

আনহাতে, যদি আমি শিশুৰ কথা কওঁ, তেন্তে মুঠ কেন্সাৰ ৰোগীৰ ৪ শতাংশ শিশুৰ দেহত পোৱা যায় (Childhood cancer) । কিন্তু দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত এই পৰিসংখ্যা আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Cancer symptoms in Children) ৷

দৰাচলতে এইমছ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আৰু এইমছ নেচনেল কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসৰি ৰাজধানীত প্রতি বছৰে প্রায় ২২ হাজাৰ নতুনকৈ কেন্সাৰ ৰোগী ধৰা পৰে, ইয়াৰে ৪ শতাংশ শিশুৱে কেন্সাৰ ৰোগী (What are the signs of cancer in a child?) ৷ দেশৰ ভিতৰতে 1 ৰ পৰা ১৪ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক দিল্লীত (At what age does childhood cancer start?) । এনে পৰিস্থিতিত এই ভয়াৱহ ৰোগৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় (What are the 12 types of childhood cancer?)। গতিকে শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে জানো আহক-

শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ

পিঠিৰ বিষ

দুৰ্বল হৈ পৰা

বাৰে বাৰে জ্বৰ উঠা

হাড় দুৰ্বল হোৱা

দীৰ্ঘদিন ধৰি মূৰৰ বিষ

দ্ৰুতভাৱে ওজন হ্ৰাস হোৱা

হালধীয়া হোৱা

চকুৰ পৰিৱৰ্তন যেনে চকু কপালত তুলিব পৰা ইত্যাদি

ডিঙি বা পেটত গাঁঠি হোৱাৰ দৰে অনুভৱ হোৱা

শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণ

কিছুমান চিকিৎসাজনিত অৱস্থা যেনে ডাউন চিণ্ড্ৰম থকা শিশুৰ কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় (Is child cancer curable?)।

বংশগতভাৱে কৰ্কট ৰোগ থকাৰ বাবেও শিশুটি এই ৰোগত ভুগিব পাৰে ।

ইভিবিৰ (EVB) দৰে কিছুমান সংক্ৰমণেও কেতিয়াবা শিশুৰ কৰ্কট ৰোগ বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ।

পিজ্জা, বাৰ্গাৰ, চাওমিন, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আদি জাংকফুড অত্যধিক খাবলৈ দিয়াটোও এই ৰোগৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ।

শিশুৰ শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ অভাৱতো এই ভয়াৱহ ৰোগ হ’ব পাৰে (Cancer causes in Children)।

কেন্সাৰ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি

০ মাহৰ পৰা ৬ মাহলৈকে শিশুক কেৱল মাতৃৰ গাখীৰ দিব লাগে । ইয়াৰ বাবে শিশুটিৰ বিকাশ ভাল হয় আৰু সুস্থ হৈ থাকে ।

সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক বেছি দিন ৰ’দত ৰাখিব নালাগে, কিয়নো ৰ’দৰ ক্ষতিকাৰক UV ৰশ্মিয়ে কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

আপোনাৰ সন্তানক ধূলি আৰু প্ৰদূষণৰ পৰাও আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

শিশুক ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা খাদ্য সামগ্ৰী যেনে হালধি, গাখীৰ, মৌ ইত্যাদি সেৱন কৰিবলৈ দিয়ক ।

১১ৰ পৰা ১২ বছৰীয়া শিশুৱে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ ভেকচিন ল’ব লাগিব । লগতে শিশুসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ভেকচিন ল’বলৈ নাপাহৰিব ।

শিশুৰ দৈনন্দিন খাদ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু গোটা শস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিত কৰক ।

লগতে পঢ়ক: Constipation: দৈনিক এই ৫বিধ ৰস খাওক, কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা সকাহ পাওক