AIৰ(Artificial Intelligence) ব্যৱহাৰে স্বাস্থ্যসেৱা উদ্যোগত কেনেদৰে বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত কেইবাবছৰ ধৰি আলোচনা চলি আহিছে । শেহতীয়া বৰ্ষৰবোৰত দেখা সফলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যিয়ে প্ৰযুক্তিটোক বাজৱৰ্ডৰ পৰা উদ্যোগৰ বাবে প্ৰকৃত কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ গতি কৰিছে । ইনচিলিকো মেডিচিনে সৃষ্টি কৰা প্ৰথমটো AI-ডিজাইন অণুটোৱে ২০২২ চনৰ আৰম্ভণিতে পৰীক্ষাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ২০২৩ চনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ পৰা ইতিবাচক ফলাফল লাভ কৰিছিল(What is the role of AI in cancer screening?)। ফাৰ্মা উদ্যোগে AIৰ বাবে ৰোগীক পৰীক্ষাৰ সৈতে মিলাই দিয়াৰ উপায়ো বিচাৰিছে, লগতে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰা(AI in Cancer Screening)।

ইতিমধ্যে এই প্ৰযুক্তিয়ে প্ৰভাৱ পেলোৱা আন এটা উপায় হ’ল ৰোগীৰ কৰ্কট ৰোগৰ স্কেনত সহায় কৰা(Is cancer screening effective?)। প্ৰকৃততে ২০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি কিছুমান ধৰণৰ কেন্সাৰ স্কেনত AIৰ মৌলিক ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও শেহতীয়া বৰ্ষবোৰত এই প্ৰযুক্তিয়ে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, যাৰ ফলত পূৰ্বতকৈ বহু আগতেই কেন্সাৰ ধৰা পেলোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে(Can AI be used to cure cancer?)।

মাত্ৰ দুবছৰ পূৰ্বে কৰা এক গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছিল য'ত দেখা গৈছিল যে AIয়ে মেমোগ্ৰাফিক স্ক্ৰীণিংত ৰেডিঅ'লজিষ্টসকলক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে কৰ্কট ৰোগত এই পদ্ধতিটো কেনেদৰে বহলভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, আৰু ভৱিষ্যতে ই ক'ত নেতৃত্ব দিব পাৰে(What are 3 benefits of AI?)।

প্ৰাৰম্ভিক লাভালাভসমূহ

ডিজিটেল পেথ’লজীত ক্লিনিকেল এআই প্ৰয়োগৰ বাবে আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনৰ (এফডিএ) অনুমোদন লাভ কৰা প্ৰথমটো কোম্পানী পেইজৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ফাৰ্মাফ’ৰামে কৰ্কট ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে এআই ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ সুবিধা কি সেয়া ভালদৰে বুজিব বিচাৰিছিল। কোম্পানীটোৰ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডেভিদ ক্লিমষ্ট্ৰাই ব্যাখ্যা কৰে যে:

"ডায়গনষ্টিক এআইয়ে ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ কেইবাটাও দিশ উন্নত কৰিব পাৰে । সন্দেহজনক ফলাফলৰ প্ৰতি পেথলজিষ্টৰ মনোযোগ দ্ৰুততাৰে আকৰ্ষণ কৰি, ই সমীক্ষাটো অধিক কাৰ্যকৰী কৰে, যাৰ ফলত পেথলজিষ্টজনে কৰ্কট ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সময় গুৰুত্ব দিব পাৰে(artificial intelligence cancer detection)।

এই পদ্ধতিৰ সুফল পেথ’লজিষ্টৰ বাবে সময় মুকলি কৰাত শেষ নহয়, কিয়নো এআইয়ে ৰোগীৰ ট্ৰায়েজিঙৰ সুবিধাও দিব পাৰে । অৰ্থাৎ যিসকল ৰোগীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছে তেওঁলোকক প্ৰথমে চাব পাৰি, আৰু সম্ভাৱ্য পলমৰ পৰা হাত সাৰিলে তৎক্ষণাত অনুসৰণমূলক অধ্যয়নৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰি ।

কেনেকৈ বুজাই দিলে যে এআইৰ সহায়ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ এক্স-ৰে বিশ্লেষণ কৰা হয়, এই পদক্ষেপে এই প্ৰযুক্তিটোক নিয়মীয়া যত্ন আৰু বৰ্তমানৰ পৰীক্ষা কাৰ্যসূচীত একত্ৰিত কৰে । এইদৰে এআইয়ে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত আৰু পৰিসৰত উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে । পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হাউৱে কয় যে কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাৰ বাবে প্ৰায় ১ লাখ ২৮ হাজাৰ স্কেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিছে, ২৫খন বজাৰত । এই প্ৰযুক্তিয়ে ১.৬% স্কেনত উচ্চ মাৰাত্মকতাৰ আশংকা থকা হাওঁফাওঁৰ নোডুল চিনাক্ত কৰিছিল, স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যিটো এআই প্ৰযুক্তিৰ অবিহনে হয়তো চিনাক্ত কৰা নহ’লহেঁতেন ।

বিশ্ব স্বাস্থ্যৰ উন্নতি

AIৰ কৌশলগত মাত্ৰাৰ উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ সৈতে হয়তো মনলৈ নাহে এটা ক্ষেত্ৰ হ’ল স্বাস্থ্যৰ ফলাফলৰ বৈষম্য হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা । লেটিন আমেৰিকা, এছিয়া, আৰু মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু আফ্ৰিকা আদি ঠাইত হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ নিদানো প্ৰদান কৰিবলৈ এজেডে Qure.ai ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে(artificial intelligence in cancer therapy)।

এআইৰ সহায়ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ এক্স-ৰে বিশ্লেষণ কৰা হয়, এই পদক্ষেপে এই প্ৰযুক্তিটোক নিয়মীয়া যত্ন আৰু বৰ্তমানৰ পৰীক্ষা কাৰ্যসূচীত একত্ৰিত কৰে । এইদৰে AIয়ে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত আৰু পৰিসৰত কাম কৰিব পাৰে ।

পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হাউৱে কয় যে, কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাৰ বাবে প্ৰায় ১ লাখ ২৮ হাজাৰ স্কেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিছে, ২৫খন বজাৰত । এই প্ৰযুক্তিয়ে ১.৬% স্কেনত উচ্চ মাৰাত্মকতাৰ আশংকা থকা হাওঁফাওঁৰ নোডুল চিনাক্ত কৰিছিল, স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যিটো এআই প্ৰযুক্তিৰ অবিহনে হয়তো চিনাক্ত কৰা নহ’লহেঁতেন।

পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হাউৱে কয় যে, কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে ২৫খন

ঠাইত হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাৰ বাবে প্ৰায় ১ লাখ ২৮ হাজাৰ স্কেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিছে । এই প্ৰযুক্তিয়ে ১.৬% স্কেনত উচ্চ মাৰাত্মকতাৰ আশংকা থকা হাওঁফাওঁৰ নোডুল(lung nodules) চিনাক্ত কৰিছিল, স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যিটো এআই প্ৰযুক্তিৰ অবিহনে হয়তো চিনাক্ত কৰিব পৰা নহ’লহেঁতেন ।

যদিও ১.৬% সৰু শতাংশ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ই এআইৰ এটা সুবিধা – কাৰণ ই অন্যথা হেৰুৱাব পৰা সতৰ্কবাণী সংকেত ধৰাৰ সম্ভাৱনা উন্নত কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ বিশ্বজুৰি বহল জনসংখ্যাক সামৰি ল’লে ইমান কম শতাংশই বৃহৎ সংখ্যক ব্যক্তিৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজাব পাৰে । ডিজিটেল বায়'মাৰ্কাৰ চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষমতাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'লে, আৰু ৰোগীৰ বাবে চিকিৎসা অনুকূলিত কৰাত সহায় কৰিলে, এআই অতি সোনকালে ফাৰ্মা উদ্যোগৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য আহিলা হৈ পৰিব পাৰে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্ব স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Cancer in Children: শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগ, অভিভাৱকে কেতিয়াও আওকাণ নকৰিব এইসমূহ লক্ষণ