চুলি সোনকালে শুকুৱাবলৈ মানুহে দৈনিক হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । যদিও, হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ আমাৰ বাবে লাভদায়ক কিন্তু কিছুমানে দিনটোত ইয়াক বহুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰে(Is it safe to use hair dryer daily) । হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ আপোনাৰ চুলিৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে । যদি আপুনিও হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ অবিৰতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে । এই প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ বিষয়ে ক'ম(Hair Dryer Side Effects)।

চুলিৰ ক্ষতি

হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা হোৱা গৰমে আপোনাৰ চুলিৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰৰ উচ্চ উষ্ণতাই আপোনাৰ চুলিৰ পৰা প্ৰাকৃতিক তেল আঁতৰাই পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত চুলি দুৰ্বল আৰু ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও মূৰ ফাটি চুলিৰ কুটিলতা হ’ব পাৰে ।

চুলি সৰা

দীৰ্ঘদিন ধৰি উচ্চ তাপত হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও চুলি সৰাব পাৰে । গৰমৰ ফলত চুলিৰ গুৰিৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত চুলি ভাঙি ওলাই যায়। বিশেষকৈ যিসকলৰ ইতিমধ্যে পাতল চুলি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ।

শুকান মূৰৰ ছাল

হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰৰ পৰা ওলোৱা গৰমে মূৰৰ ছালখনো শুকুৱাই ল’ব পাৰে, যাৰ ফলত চুলি শুকান আৰু খজুৱতি হ’ব পাৰে। শুকান মূৰৰ ছালখনেও আপোনাৰ চুলি ভাঙিব পাৰে ।

হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব

লৱাৰ হিট ছেটিং: গৰমৰ ক্ষতি কম কৰিবলৈ আপোনাৰ হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰটো কম তাপৰ চেটিঙত ৰাখক ।

ড্ৰাইয়াৰটো লৰচৰ কৰক: হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰটো এটা ঠাইত বেছি সময় ব্যৱহাৰ নকৰিব । এটা ঠাইত ড্ৰাইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলিৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে। সেইবাবেই যেতিয়াই হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াই ইয়াক ইফালে সিফালে লৰচৰ কৰি থাকিব ।

হিট প্ৰটেক্টেণ্ট: হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে হিট প্ৰটেক্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি চুলিখিনি হিটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে । ইয়াৰ ফলত গৰমৰ ফলত হোৱা ক্ষতি হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে চুলিখিনি সুস্থ কৰি ৰখাত সহায়ক হ’ব ।

