নিউজ ডেস্ক, 12 জুলাই: শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি লিখা এখন হ’ৰ্ডিঙক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই হ’ৰ্ডিং খনত ByeByeModi বুলি এষাৰ বাক্য লিখা আছিল ৷ ৰিজাৰ্ভ আৰক্ষী লাইনৰ ওচৰৰ বেলী পথত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কেন্দ্ৰ কৰি লিখা এই হ’ৰ্ডিঙখন দেখা মাত্ৰকে বিজেপি নেতাসকল আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ৷

লগে লগে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাই পাঁচজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ হ’ৰ্ডিং স্থাপন কৰাৰ অভিযোগত ছপাশালৰ মালিক আৰু ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে (Uttar Pradesh Police arrested five persons) ৷

লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনকেইজন লোক ক্ৰমে, কিদগঞ্জৰ অভয় কুমাৰ সিং (এটা ছপাশালৰ মালিক), চিভিল লাইনৰ অনিকেত কেছাৰী (ইভেণ্ট আয়োজক), দক্ষিণ মালাকাৰৰ ৰাজেশ কেছাৰৱানী (ঠিকাদাৰ) আৰু শিৱ নংকা ওৰফে ধৰ্মেন্দ্ৰ (শ্ৰমিক) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উপ আৰক্ষী অধীক্ষক এ এছ চৌহানে (DSP AS Chouhan) অভিযুক্তকেইজনক চিচিটিভিৰ ফুটেজসমূহ পৰীক্ষা কৰি আইপিচিৰ ধাৰা ১৫৩ (বি) আৰু ৫০৫ (২)ৰ অধীনত (FIR under section 153 (B) and 505 (2) of IPC ) গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জনায় ৷ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ সমৰ্থনৰ নিৰ্দেশত এই বিতৰ্কিত হৰ্ডিংখন স্থাপন কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে আৰু জনায় যে, "আমি ছেকেন্দ্ৰাবাদৰ বাসিন্দা ছাই নামৰ আন এজন টিআৰএছ সমৰ্থকৰ সন্ধানত আছো, যিয়ে এই লোককেইজনক হৰ্ডিং লগোৱাৰ চুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । বিগত ৭ জুলাইত ছেকেন্দ্ৰাবাদতো একেধৰণৰ বেনাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল ।"

টিআৰএছৰ সমৰ্থকসকলে এই হৰ্ডিঙবোৰ স্থাপন কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰে এ এছ চৌহানে ৷ ইয়াৰ বিনিময়ত হৰ্ডিঙসমূহ স্থাপন কৰা লোককেইজনক ১০ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

