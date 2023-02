নেচনেল ডেস্ক, ২১ ফেব্ৰুৱাৰী : ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ (IAS) প্ৰাক্তন বিষয়া বিভিআৰ সুব্ৰমনিয়ামক নীতি আয়োগৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (BVR Subrahmanyam appointed as CEO of NITI Aayog) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । পৰমেশ্বৰণ আয়াৰৰ (Parameswaran lyes as CEO. NITI Aayog) স্থলাভিষিক্ত হ’ব বিভিআৰ সুব্ৰমনিয়াম ৷ আনহাতে পৰমেশ্বৰণ আয়াৰক বিশ্ব বেংকৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক (ED) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

ছত্তীশগড় কেডাৰৰ ১৯৮৭ চনৰ বেটছৰ আইএএছ বিষয়া সুব্ৰমনিয়ামক ৩০ ছেপ্টেম্বৰত অৱসৰৰ পিছত দুবছৰীয়া চুক্তিত ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোচন অৰ্গেনাইজেচন (ITPO)ৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালনা সঞ্চালক (MD) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল (New CEO of NITI Aayog) । সোমবাৰে কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি, কেবিনেটৰ নিযুক্তি সমিতিয়ে (ACC) সুব্ৰমনিয়ামৰ নিযুক্তিত অনুমোদন জনাইছে ।

ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া বিভিআৰ সুব্ৰমনিয়ামক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা দিনাৰ পৰা দুবছৰৰ বাবে এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে (BVR Subrahmanyam new CEO of NITI Aayog) । নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে কাম কৰি থকা আয়াৰক তিনি বছৰৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কাৰ্যবাহী সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় (World Bank Headquarters) আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাশ্বিংটন ডিচিত অৱস্থিত ।

নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি পৰমেশ্বৰণ আয়াৰে ৰাজেশ খুল্লাৰৰ স্থান ল'ব ৷ ৰাজেশ খুল্লাৰ ১৯৮৮ চনৰ বেটছৰ এজন আইএএছ বিষয়া যাক তেওঁৰ কেডাৰ ৰাজ্য হাৰিয়ানালৈ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে ৷ পৰমেশ্বৰণ আয়াৰক ২০২২ চনৰ ২৪ জুনত দুবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, সুবিভিআৰ সুব্ৰমনিয়ামে (IAS officer BVR Subrahmanyam) প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ ২০০৪ চনৰ পৰা ২০০৮ চনলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ পদত নিযুক্ত আছিল । ইয়াৰ পিছত, তেওঁ কিছু সময়ৰ বাবে বিশ্ব বেংকত কাম কৰিছিল । মোডী চৰকাৰ দিনত প্ৰায় এবছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া বিভিআৰ সুব্ৰমনিয়াম ।

