নতুন দিল্লী, ৩১ জানুৱাৰী: মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হবলগীয়া ২০২২-২০২৩ বাজেট অধিবেশনত বিতৰ্কিত পেগাছাচ স্পাইৱেৰৰ বিষয়টোক লৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছে চৰকাৰী পক্ষক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে (Congress plans to target Centre on Pegasus issue)।

শেহতীয়াকৈ নিউয়ৰ্ক টাইমচত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে, ২০১৭ চনত ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু ইন্টেলিজেঞ্চৰ আহিলা সম্পৰ্কীয় ২ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ চুক্তিৰ এক কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল পেগাচাছ স্পাইৱেৰ । এই বাতৰিৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ দলে এই বিষয়টো লৈ যঠেষ্ট সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছে ।

বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই এই বিষয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে পেগাছাচ স্পাইৱেৰৰ বিষয়টোৱে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনতো প্ৰভাৱ পেলাইছিল । আমি আৰম্ভনিৰে পৰাই কৈ আছো যে পেগাছাচ স্পাইৱেৰৰ বিষয়টোৰ বাবেই সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশন ক্ষতিগ্ৰস্থ হৈছিল । কিন্তু শাসনাধিষ্ঠ দলে বাৰে বাৰে বিৰোধীৰ ওপৰত দোষ জাপি কৈছিল যে, আমি অধিবেশন অনুস্থিত হব দিয়া নাই । কিন্তু এতিয়া সচাঁ কথা ওলাই পৰিছে । আমি এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিম আৰু বিষয়টোৰ ওপৰত সকলো বিৰোধী দল একমত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, খৰ্গেই কয় (Pegasus snooping to be rise in parloiament) ।

পেগাছাচ স্পাইৱেৰে ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰদত্ত বাক স্বাধীনতা আৰু গনতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামোক আঘাট কৰা বুলি অভিহিত কৰি খৰ্গেই কয় যে এই পেগাছাচ স্পাইৱেৰৰ প্ৰয়োগেৰে চৰকাৰে বিৰোধী দলৰ নেতা, চৰকাৰী আমোলা, ন্যায়পালিকাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ তথা সাংবাদিক সকলৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিছে । তেওঁ সকলো বিৰোধী দলকেই সহমতে এই বিষয়টো সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান কৰে ।

আমি সকলো বিৰোধী দলৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ সহায়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰাৰ কৌশল প্ৰস্তুত কৰিম, খৰ্গেই কয় । তেওঁ লগতে কয় যে এই বিষয়টোৰ বাহিৰেও আন আন বিষয় সমূহ যেনে মুদ্ৰাস্ফীতি, ক্ৰমবৰ্ধমান নিবনুৱা সমস্যা, কৃষকৰ দাবী, মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বৃদ্ধি আদি বিষয়ৰ ওপৰতো এইবাৰৰ অধিবেশনত আলোচনা হেৱাৰ সম্ভাবনা আছে ।

ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছ নেতা অধিৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে লোকসভাৰ অধ্য়ক্ষ ওম বিৰলালৈ যোৱাকালি এখন চিঠি লিখি এই বিষয়টো সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে । চৌধুৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক সংসদক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহনৰ দাবী কৰিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা বছৰ ভাৰতত এই পেগাছাচ স্পাইৱেৰ চফ্টৱেৰৰ সহায়ত কিছু নিৰ্দিষ্ট লোকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা বুলি বাতৰি ওলোৱাৰ পাছতেই তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই বিতৰ্কৰ পাছত কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই অভিযোগ সমূলি নাকচ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে এই অভিযোগৰ কোনো বাস্তৱ ভিত্তি নাই ।

যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ দ্বাৰা কিছু নিৰ্দিষ্ট লোকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ এই ইজৰাইলী পেগাচাছ স্পাইৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে এখন তিনিজনীয়া সমিতি গঠন কৰি দি কৈছিল যে, ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ নামত চৰকাৰে সকলো সময়তে মুক্ত স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব নোৱাৰে আৰু ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ নিৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিব নোৱাৰে ৷

