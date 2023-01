নেশ্যনেল ডেস্ক,৩১ জানুৱাৰী : জম্মু-কাশ্মীৰত অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল কৰা (Abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir) আৰু তিনি তালাক বিলোপ কৰাকে (Abolition of Triple Talaq) ধৰি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰশংসা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ।

২০২৩-২৪ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যুটীয়া বৈঠকত ভাষণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । তেওঁৰ মতে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল, তিনি তালাককে ধৰি চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে (President Murmu praises govt)।

আনহাতে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিক লৈও দেশবাসী উপকৃত হোৱা বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা আঁচনিৰ ফলত ভাৰতৰ কোটি কোটি মধ্যবিত্ত পৰিয়াল মুখ্যতঃ লাভান্বিত হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত তিনি বছৰত প্ৰায় ১১ কোটি পৰিয়ালে পাইপযোগে বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰিছে (Jal Jeevan Mission in India)। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবোৰে ইয়াৰ দ্বাৰা সৰ্বাধিক উপকৃত হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ লগে লগে বাৰ্ষিক বাজেট অধিৱেশন ২০২৩ আৰম্ভ হয় । ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ সাফল্য আৰু নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰা মতে এইখন এখন ভাৰত য'ত কোনো দৰিদ্ৰতা নাই আৰু এক সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক আছে আৰু যিখন দেশৰ যুৱ আৰু মহিলাসকলে ৰাষ্ট্ৰক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব বহন কৰিছে । ইফালে সাংসদসকলৰ ইতিবাচক সঁহাৰিৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে বাজেটৰ পূৰ্বে তেওঁৰ প্ৰথম যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰে (President Murmu address parliament)।

ভাষণ প্ৰসংগত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জনসাধাৰণক অহা ২৫ বছৰত দেশখনক এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ ভাৰতক 'আত্মনিৰ্ভৰ' কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰায় ৯ বছৰৰ ভিতৰত দেশখনত বহুতো ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে যে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশ্বই ভাৰতৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ মতে যি সময়ত ভাৰতে নিজৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । সেই ভাৰতে এতিয়া গোলকীয় সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰি আছে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে লোকসকলে কেইবা দশক ধৰি লাভ নকৰা প্ৰাথমিক সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সমাজে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচৰা আধুনিক আন্তঃগাঁথনি সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

