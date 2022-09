নেশ্য়নেল ডেস্ক,18 ছেপ্টেম্বৰ: কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অপৰাধমূলক অভিযোগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছে (BS Yeddiyurappa moves Supreme Court against HC)। টি জে আব্ৰাহামৰ নামৰ সমাজকৰ্মী এগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ গোচৰ (criminal complaint by activist T J Abraham)তৰিছিল । এতিয়া এই সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু হিমা কোহলীৰ বিচাৰপীঠে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত (Justices D Y Chandrachud and Hima Kohli) শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।

উল্লেখ্য় যে, কৰ্ণাটকৰ লোকায়ুক্ত আৰক্ষীয়ে(Lokayukta Police registered FIR) প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ন্দৰ আৰু অথ্ৰেছ আদালতে প্ৰেৰণ কৰা দুৰ্নীতিৰ গোচৰত এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন(Prevention of Corruption Act) আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ (Indian Penal Code) ধাৰাৰ অধীনত প্ৰৱঞ্চনা আৰু ধন দাবীৰ বাবে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ।

সমাজকৰ্মী টি জে আব্ৰাহামে য়েডিয়ুৰাপ্পাই ২০১৯-২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা কাৰ্যকালত বেংগালুৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ কামৰ (Scam in Bengaluru development authority)নিবিদা আৱণ্টনৰ বাবে উৎকোচ সংগ্ৰহৰ অভিযোগত উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু আন কেইবাগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । অৱশ্য়ে বিশেষ প্ৰতিনিধি আদালতে উক্ত অভিযোগটো খাৰিজ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালে আগতীয়া অনুমতি দিয়া নাছিল । তেতিয়া সমাজকৰ্মী আব্ৰাহামে বিশেষ প্ৰতিনিধি আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিশেষ প্ৰতিনিধি আদালতক আৱেদনখন পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । পিছত বিশেষ প্ৰতিনিধি আদালতে লোকায়ুক্তক তদন্ত কৰিবলৈ আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । আদালতৰ নিৰ্দেশনা মতেই লোকায়ুক্ত আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ বাবে এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে ।

