হাড় মজবুত কৰাৰ বাবে কলাজেন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ছালৰ বাবেও ই অতি উপকাৰী । বয়স বৃদ্ধিৰ বাবে ছালখন সোতোৰা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ বাবেই ছালত বলিৰেখা আৰু সৰু সৰু ৰেখাবোৰে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ বাবেই ছালত ব্ৰণ আৰম্ভ হয় । কলাজেন উৎপাদনৰ বাবেও কেইবাটাও পদ্ধতি চেষ্টা কৰিব পাৰে (Boost Collagen Production)।

ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছালখন সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় হয় (How can I increase my collagen production)। লগতে ছালখনো সতেজ হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছালখনো উজ্জল দেখা যায় (exercises to boost collagen production)। সুস্থ ছালৰ বাবে কোনবোৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে জানো আহক (how to stimulate collagen production in skin)।

ভিটামিন C

কলাজেন উৎপাদনৰ বাবে খাদ্যত ভিটামিন C সমৃদ্ধ খাদ্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । ইহঁতে আপোনাক ক্ষতিকাৰক অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি আৰু প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কাম কৰে । ছালৰ বাবেও ভিটামিন C ছিৰাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ছাইট্ৰাছ ফল, জামু, পাতযুক্ত সেউজীয়া শাক-পাচলি, কণী আৰু কুকুৰাৰ মঙহৰ দৰে খাদ্যও খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । এইবোৰে কলাজেন উৎপাদনত সহায় কৰিব ।

ছালকুঁৱৰী

ছালৰ বাবেও ছালকুঁৱৰী বা এল’ভেৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ই কলাজেন বৃদ্ধিৰ কাম কৰে । ইয়াৰ নিৰাময় গুণ আছে । ইয়াৰ ফলত ছালখন উজ্জল হৈ থকা দেখা যায় । শৰীৰৰ ক’ৰবাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লেও এলোভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ই ছালখন সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ।

হাইড্ৰেচন

ছালখন হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খাই থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । খাদ্যত পানী সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । হাইড্ৰেটেড ছালে কলাজেন বৃদ্ধিৰ কাম কৰে । ইয়াৰ বাবে নিয়মিতভাৱে স্বাস্থ্যকৰ পানীয় গ্ৰহণ কৰি থাকিব ।

ধূমপান পৰিহাৰ কৰক

ধূমপান পৰিহাৰ কৰক । ই কেৱল আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় বৰঞ্চ ই আপোনাৰ কলাজেনৰ মাত্ৰাও কমাই দিয়ে । ইয়াৰ ফলত তেজৰ সোঁত কমি যায় । অত্যধিক ধূমপানৰ বাবে ওঁঠ আৰু চকুৰ চাৰিওফালৰ ছালখন সোতোৰা আৰু বলিৰেখাযুক্ত দেখা যায় । গতিকে ধূমপান পৰিহাৰ কৰক ।

ছানস্ক্ৰীনৰ ব্যৱহাৰ

বহুতে ছানস্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ নকৰে । ইয়াৰ বাবেই ছালখনো নিৰ্জীৱ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে । সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ বাবেও কলাজেনে ছালৰ ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে । গতিকে ছালৰ বাবে SPF ক্ৰীম বা লোচন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । ২ বা ৩ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ছানস্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।

