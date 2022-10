ইন্টাৰনেশ্য়নেল ডেস্ক,৩অক্টোবৰ: হঠাৎ ইৰাণৰ পৰা উৰামৰা বিমানত বোমাতংক । সেইবাবে যুদ্ধকালীন তৎপতাৰে সাজু হ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যুঁজাৰু বিমান (Indian Air Force fighter jet) । ইৰাণৰ পৰা (foreign aircraft with its origin in Iran) উৰা মৰাৰ পিছতেই ভাৰতীয় আকাশী সীমাত এখন বিমানক বাধা দিবলৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যুঁজাৰু বিমানে । সূত্ৰ অনুসৰি, দিল্লীৰ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে বিমানখনত বোমা ৰখাৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰিছিল । ফলত সতৰ্কতা স্বৰূপে বিমানখনক দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল ।

উল্লেখ্য় যে বিদেশী বিমানখন ইয়াৰ অন্তিম গন্তব্য স্থান হিচাপে চীনলৈ গৈ (Foreign aircraft was headed to China) আছিল । যেতিয়া ভাৰতীয় বিমান নিয়ন্ত্ৰণৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী দিবলৈ বিমানখনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হৈছিল তেতিয়ালৈ বিমানখন ভাৰতীয় আকাশসীমাত প্ৰৱেশ কৰিছিল । পঞ্জাৱ আৰু যোধপুৰ এয়াৰবেছৰ(Punjab and Jodhpur airbases) পৰা ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এছইউ-৩০ এমকেআই যুঁজাৰু বিমানেৰে বিমানখন আগুৱাই আনিবলৈ সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি সূত্ৰই সদৰি কৰিছে ।

বৰ্তমানলৈকে বোমাৰ ভাবুকিৰ প্ৰকৃত তথ্য অথবা ইৰাণী বাণিজ্যিক বিমানখনৰ (Iranian commercial carrier) নাম এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । অৱশ্যে সকলো দিশ চালিজাৰি চোৱাৰ পিছত বিমানখনক চীনৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ সংকেত দিয়া হয় ।

লগতে পঢ়ক:Dress Code Controversy: পাকিস্তান এয়াৰলাইনছৰ স্পষ্টীকৰণ