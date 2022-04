নিউজ ডেস্ক, 13 এপ্ৰিল : বিজেপি সাংসদ তথা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যক বুধবাৰে ৰাজস্থানৰ সংঘৰ্ষজৰ্জৰ কাৰাউলীলৈ যাত্ৰা কৰা সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়(BJP Tejasvi Surya arrested while travelling to Karauli Rajasthan) । বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূৰ্যই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ড৹ সতীশ পুনিয়াৰ সৈতে হিন্দাউন ৰোডত কাৰাউলী অভিমুখে যোৱাত আৰক্ষীয়ে বাধা দিছিল(BJYM President stopped by Police from visit Karauli) । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কাৰাউলী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ দাবীত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷

বিজেপি সাংসদ তথা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যক আটক আৰক্ষীৰ

তেওঁ সংঘৰ্ষজৰ্জৰ অঞ্চললৈ যাবলৈ অনুমতি নিদিয়া পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷ তেওঁ হয় কাৰাউলীলৈ যাব নতুবা কাৰাগাৰলৈ যাব এই দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখে । তেওঁ প্ৰতিবাদস্থলীত অশোক গেহলটৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ শাসন 'জংঘল ৰাজ'ৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰিছিল ।

বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে সেইস্থানত 144 ধাৰা প্ৰযোজ্য নহয় যদিও আৰক্ষীয়ে বাধা দিছে বুলি অভিযোগ কৰি গেহলট চৰকাৰে সাংবিধানিক অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ দাবী কৰে ৷ তেওঁ কাৰাউলি-হিন্দাউন সীমান্তৰ চালেমপুৰ গাঁওখনো বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা ব্যক্ত কৰি যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৭০০ আৰক্ষী কৰ্মীৰ লগতে আই পি এছ আৰু আই এ এছ বিষয়া মোতায়েন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

