ত্ৰিপুৰা, 31 মাৰ্চ: ত্ৰিপুৰাৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনৰ (only Rajya Sabha seat in Tripura) বাবে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত (Rajya Sabha election in Tripura) ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ মানিক সাহাই জয়লাভ কৰিছে । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ড৹ সাহাই চিপিআই (এম)ৰ প্ৰাৰ্থী ভানু লাল সাহাক ২৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে । উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে।

ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ লবীত অনুষ্ঠিত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱ, কেবিনেটৰ সদস্য, বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ আৰু বিৰোধী দলৰ নেতাকে ধৰি মুঠ ৫৫ জন বিধায়কে তেওঁলোকৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰে। এই ৫৫ টা ভোটৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ মানিক সাহাই ৪০ টা আৰু চিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী ভানু লাল সাহাই ১৫ টা ভোট লাভ কৰে ।

অৱশ্যে, ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰৰ সহযোগী দল আইপিএফটিৰ বিধায়ক ব্ৰিশকেতু দেব বাৰ্মাই আজিৰ দিনটোত ভোট দানৰ পৰা বিৰত হৈ অনুপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ ঝৰ্ণা দাস বৈদ্যৰ কাৰ্যকাল ২ এপ্ৰিলত শেষ হ'ব ।

