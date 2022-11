আগৰতলা, 13 নৱেম্বৰ: ত্ৰিপুৰাত জ্বলিল পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু মন্ত্ৰী অখিল গিৰিৰ প্ৰতিকৃতি (BJP tribal wing in Tripura burns effigy) । শুকুৰবাৰে নন্দীগ্ৰামত পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অখিল গিৰিয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু (President of India Droupadi Murmu) সন্দৰ্ভত কৰা অসংবেদনশীল আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্যক সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । সমান্তৰালভাৱে ত্ৰিপুৰাতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনজাতি মৰ্চাইয়ো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

শনিবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনজাতি মৰ্চাই পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু মন্ত্ৰী অখিল গিৰিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যষ্ট কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । মমতা বেনাৰ্জী আৰু মন্ত্ৰী অখিল গিৰিৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি সাব্যষ্ট কৰে প্ৰতিবাদ । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনজাতি মৰ্চাই পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগ দাবী কৰে ।

ত্ৰিপুৰাত জ্বলিল পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পুত্তলিকা

এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনজাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱীদ দেববৰ্মাই (General Secretary Devid Debbarma) কয় যে নন্দীগ্ৰামত পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অখিল গিৰিয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত কৰা অসংবেদনশীল আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্যই (Insensitive and racist remarks made on the President) সমগ্ৰ দেশৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ আৱেগক আঘাত কৰিছে । সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই সন্দৰ্ভত দোষ স্বীকাৰ কৰা উচিত ।

উল্লেখ্য যে গিৰিয়ে এক বিবৃত্তিত কৈছিল য়ে "আমি ভাৰতৰ ৰাষ্টপতিৰ কাৰ্যালয়ক সন্মান কৰো । কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কেনে দেখাই ?" যাক দেশৰ বাবে অপমানজনক বুলি অভিহিত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনজাতি মৰ্চাই । দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম জনজাতীয় মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি । এনে মন্তব্য আটাইতকৈ অপমানজনক ।

লগতে পঢ়ক: Erosion at Amguri: আমগুৰি সমষ্টিৰ ৰূপহীমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া