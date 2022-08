নিউজ ডেস্ক, ২৯ আগষ্ট : বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই সোমবাৰে কয় যে, ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত (Tripura Assembly Election 2023) দলটোৱে দুই-তৃতীয়াংশ আসনৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ত্ৰিপুৰাত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব (BJP to form govt in Tripura in 2023) । উল্লেখ্য, দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দেওবাৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda in Tripura) ।

উল্লেখ্য, বৰ্তমান ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদৰ (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council) শাসনত থকা টিপ্ৰা মোথাৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ায় (BJP alliance with TIPRA Motha) । আজি নাড্ডাই তেওঁৰ পত্নী, ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মাণিক সাহা আৰু অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

পিছত ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নাড্ডাই কয়, ‘‘বিজেপিয়ে সমাজৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে অকলে কাম কৰি আছে । মাজে মাজে এনে ধৰণৰ কথা উদ্ভৱ হয় আৰু আমি ইয়াক আলোচনা কৰোঁ (JP Nadda demanded development by BJP) । অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ৰ বাবে আমি টিপ্ৰা মোথা দলৰ সৈতে কোনো মিত্ৰতা গঢ়ি তোলাৰ এনে কোনো অভিপ্ৰায় নাই । কিয়নো আমি আইপিএফটিৰ সৈতে মিত্ৰতাত আছোঁ (BJP alliance with IPFT in Tripura)’’ ৷

তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে, আগন্তুক ২০২৩ চনৰ নিৰ্বাচনত জনসাধাৰণে দলটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব । কিয়নো তেওঁ কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰু ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ পিছত যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছে ।

তেওঁ কয় "আমাৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, জিলা পৰিষদৰ সদস্য, জনজাতীয় নেতা আৰু মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মই সন্তুষ্ট । বিতংভাৱে আমি সকলোবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু মই নিশ্চিত যে ৰাজ্যখনৰ ৰাইজে পুনৰ দলটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু বিশ্বাস ৰাখিব । আমি পুনৰ ত্ৰিপুৰাত ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিম" ৷

ইয়াৰ উপৰি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে তদানীন্তন বাওঁমৰ্চা চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা (JP Nadda criticized Left party in Tripura) কৰি কয় যে, ৰাজ্যখনত ৩০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি চৰকাৰত থকা দলটোৱে কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰাত শোচনীয়ভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে । মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বাবে কিবা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, জনজাতীয় লোকসকলক উপেক্ষা কৰিছে আৰু যুৱকসকলক শোষণ কৰিছে বুলিও বিজেপিৰ অভিযোগ (BJP alleged on congress) ।

নাড্ডাই লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সন্ত্ৰাসবাদ, অনুপ্ৰৱেশৰ সময়ত বিদ্ৰোহ অধিক আছিল আৰু ইয়াত ড্ৰাগছৰ চোৰাং ব্যৱসায় বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বন্ধ আৰু অৱৰোধক সমৰ্থন কৰিছিল । দুৰ্নীতি সেই সময়ৰ এক অৱধাৰিত পৰম্পৰা আছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ (Prime Minister Narendra Modi) নেতৃত্বত বিজেপিয়ে ২০১৮ চনত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত ত্ৰিপুৰাত সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন আৰম্ভ হয়" ৷

লগতে পঢ়ক :ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ ত্যাগী গোলাম নবী আজাদে