আগৰতলা,৯ মে': ত্ৰিপুৰাত BJPক তীব্ৰ সমালোচনা CPIMৰ (BJP sharply criticised in Tripura by CPIM)। ত্ৰিপুৰা CPIMৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে দাবী কৰিছে যে(CPIM leader Jitendra Chaudhary criticizes BJP) শাসকীয় বিজেপিয়ে ত্ৰিপুৰাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশকে এক ফেচিষ্ট শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পৰীক্ষাগাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে(BJP is using Tripura as a laboratory) ।

চৌধুৰীয়ে সোমবাৰে CPIMৰ অনুসূচীত জাতি শাখাৰ এখন সভাত দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত এই কথা উল্লেখ কৰে । তেঁও কয় যে বিজেপিয়ে কেৱল ত্ৰিপুৰাতে নহয়, সমগ্ৰ দেশত ফেচিষ্টিক শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে । BJPয়ে ত্ৰিপুৰাক পৰীক্ষাগাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাতে অনাগত দিনত সমগ্ৰ দেশতে একে ফেচিষ্ট শাসন পৱৰ্তন কৰিব পাৰে ।

তেওঁ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে বিৰোধী দল সমূহে কাৰ্যালয় খোলাৰ সুযোগ খুব কম পায় । বিৰোধীয়ে ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে । ভোটদানৰ অধিকাৰ নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেঁও কয় যে বিৰোধীয়ে BJPৰ বাবেই প্ৰাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো চলাব নেৱাৰে ।

যোৱা চাৰিটা বছৰে BJPয়ে বিৰোধী দলৰ কাৰ্যালয় ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে চৌধুৰীয়ে । লগতে BJPৰ বেছিভাগ দলীয় কাৰ্যালয় চৰকাৰী ভূমি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰাৰ অভিযোগো দাঙ ধৰে CPIMৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

এই সকলোবোৰ দেখিও প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ চৌধুৰীৰ । BJPয়ে সাংবিধানিক ভেটি দুৰ্বল কৰি তোলাৰ লগতে ইতিহাস ধ্বংস কৰাৰো দাবী তুলিছে জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে । ইয়াৰোপৰি, CPIMৰ নেতাজনে দাবী কৰে যে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰ নামত বিজেপিয়ে ভুল শিক্ষাদান কৰি মানুহৰ মগজু বিষাক্ত কৰি তুলিছে ।

