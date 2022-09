আগৰতলা, ১৯ ছেপ্টেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাত ক্ষমতাসীন বিজেপিয়ে গাঁও পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে (BJP ready to win In Tripura) । লগতে ত্ৰিপুৰাত বিজয়ী হ'বলৈ সাজু হৈছে । বিজেপি জনজাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডেভিদ দেৱবৰ্মাই এনেদৰে কয় (BJP janajati marcha general secy of Tripura)।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কৰমচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ দায়িত্বত থকা দেৱবৰ্মাই কয় যে বিজেপিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা সুখী আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত ২০১৮ চনৰ পৰা চলি অহা উন্নয়নমূলক (development works by BJP in Tripura) কামৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে (BJP workers expressed happy in Tripura) ।

"বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি বিজেপিয়ে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম চলাই আহিছে । যেতিয়া মই কৰমচেৰাৰ প্ৰভাসত আছিলোঁ, যিটো সাংগঠনিক কাৰ্যকলাপৰ এটা অংশ, মই স্থানীয় লোক আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ । এইটো এটা প্ৰকাৰৰ বন্ধন সম্পৰ্ক আৰু বিজেপিৰ বাবে কাম কৰাৰ উপায় । মই কিছু দিনৰ পৰা কৰমচেৰাত আছোঁ আৰু বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা (BJP Yuva Morcha), এছ টি মৰ্চা (BJP ST Morcha) আৰু অন্যান্য কৰ্মীৰ সৈতে বিস্তৃত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ।" ডেভিদে কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে বৈঠকৰ সময়ত সকলো কৰ্মকৰ্তাই চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰে পৰা দলটোৱে কৰি অহা উন্নয়নমূলক কামবোৰৰ বাবে দলটোৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে । "জনসাধাৰণ তৃণমূল স্তৰত সুখী । আনকি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো সুখী আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ।

তেওঁলোকে বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা হাতত (PM Modi development works) লোৱা কাম আৰু পদক্ষেপত সুখী । ৰাজনৈতিক পথাৰত সকলো ঠিকেই আছে আৰু আমি সাজু । আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে গাঁও পৰিষদ আৰু ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত (2023 assembly election in Tripura) যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে আৰু বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি জয়ী হ'ব (BJP demand win majority in Tripura) ।" ডেভিদ দেৱবৰ্মাই কয় ।

