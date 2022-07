নিউজ ডেস্ক, ২ জুলাই : সুদীৰ্ঘ 18 বছৰৰ ব্যৱধানত হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ বৈঠক (BJP National Executive Committee meeting in Hyderabad) । বৰ্তমান মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ সফলতাৰ ৰস আস্বাদনৰ পিছত, এইবাৰ গেৰুৱা দলটোৱে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত বিশেষকৈ তেলেংগানাত নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে । উল্লেখ্য, অহা বছৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তেলেংগানাত (Telangana election will held next year) । আহাতে, দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকৰ পিছতে থকা তেলেংগানাত দলটোৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ কৌশলগতভাৱে আগবাঢ়িবলৈ বিজেপি এক উন্নত স্থিতিত আছে ।

সেয়ে ৪৮ ঘণ্টাৰ চিন্তন-মন্থন অধ্যায়ৰ প্ৰস্তুতিৰ পিছত ৩৪৫ জনৰ ভিতৰত ৩০০ জন বিজেপি নেতাই ৰাজনৈতিক কৌশল নিৰ্ধাৰণৰ বাবে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হৈছে (300 BJP leaders arrived in Hyderabad) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত (Prime Minister Narendra Modi expected to arrive by evening) অনুষ্ঠানস্থলী International Convention Centre-ত উপস্থিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইফালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা (BJP national president JP Nadda) শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত অনুষ্ঠানস্থলীত উপস্থিত হয় । তেওঁ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন এৰাই চলি ভিতৰলৈ সোমাই যায় । অৱশ্যে, বিজেপি নেতা মনোজ তিৱাৰীয়ে অনুষ্ঠানস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে । আনহাতে, প্ৰায় সকলো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতায়েই এই ৰাজনৈতিক সন্মিলন প্ৰসংগত মৌন হৈ থকাটোকে পছন্দ কৰে ।

হায়দৰাবাদত বিজেপিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাটোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে (BJP's meeting at Hyderabad much more significant) । কিয়নো গেৰুৱা দলটোৱে ইয়াৰ বিৰোধী তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেচিআৰ (Telangana Chief Minister KCR) আৰু এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱাইচিক (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) এই বাৰ্তা দিব বিচাৰে যে দলটোৱে দক্ষিণ ভাৰতৰ অঞ্চলটোত নিজৰ স্থিতি গতিশীল কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি জানিব পৰা গৈছে যে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ বাবে হায়দৰাবাদ এক প্ৰৱেশদ্বাৰ হ'ব । কিয়নো ৰাজনৈতিক তথ্যই পৰামৰ্শ দিছে যে তেলেংগানাৰ বাহিৰে তামিলনাডু, কেৰালা, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে চাৰিখন ৰাজ্যৰ পৰা লোকসভালৈ গেৰুৱা দলৰ প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰায় শূন্য, সূত্ৰই কয় । দলটোৱে যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেলেংগানাৰ পৰা চাৰিখন লোকসভা আসন সংযোগ কৰিছিল, সূত্ৰটোৱে লগতে কয় ।

ইয়াৰ উপৰি হায়দৰাবাদ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ (Hyderabad civic body elections) সময়ত বিজেপিয়ে যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল । লগতে নগৰ অঞ্চলত দলটোৰ ভোটৰ অংশোও বৃদ্ধি পাইছে । সেয়েহে দলটোৱে নগৰ অঞ্চলৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহত নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰে । এতিয়া গেৰুৱা দলটোৱে কেৰালা, কৰ্ণাটক, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ দৰে চাৰিখন ৰাজ্যত থকা 90 খন লোকসভা আসনৰ (90 Lok Sabha seats in Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh) সকলোকেইখনৰ ওপৰতে নিয়ন্ত্ৰণ কাঢ়ি ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে ।

এইটোও অনুমান কৰা হৈছে যে হায়দৰাবাদত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে গেৰুৱা দলটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে চহৰখনৰ বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) প্ৰকৃতি । বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোক হায়দৰাবাদত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ভোটেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ বিজয়ত প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । এই কথা মনত ৰাখিয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কেইবাজনো বিজেপি নেতাক দলৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ ভোটাৰসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে ।

