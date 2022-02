আগৰতলা, ৭ ফেব্ৰুৱাৰী : গেৰুৱা দলৰ দুই বিধায়কে বিধায়ক পদ এৰি দলটোক শলঠেকত পেলোৱাকলৈ সোমবাৰে, ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ সভাপতি ড৹ মানিক সাহাই (Tripura BJP President Dr Manik Saha) প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে, গেৰুৱা দলৰ দুজন বিধায়কৰ পদত্যাগক লৈ চিন্তিত নহয় দলটো (Tripura BJP is not worried about MLAs resigning) ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ দুজন বিধায়কৰ পদত্যাগক লৈ শাসকীয় দলটো একেবাৰে চিন্তিত নহয় । গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিধায়কপদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। অৱশ্যে, ই ৰাজ্যিক বিজেপিক প্ৰভাৱিত নকৰিব"।

সাহাই লগতে কয় যে, তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ অৱগত আছিল যে সুদীপ আৰু আশীষে দল আৰু বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিব ৷ সেই অনুসৰি বিজেপিও ইয়াৰ বাবে সাজু আছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে তেওঁ (BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship ) । তেওঁৰ মতে, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা অনুসৰি দল আৰু বিধায়কৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ।

এতিয়া তেওঁলোক দুয়োজনে নিজৰ ভাল আৰু বেয়া বুজি পাব বুলি মন্তব্য কৰি ত্ৰিপুৰাৰ সামগ্ৰিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে এখন বৈঠক আহ্বান কৰা বুলিও অৱগত কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ দুজন বিধায়ক ক্ৰমে সুদীপ ৰয় বৰ্মন আৰু আশীষ কুমাৰ সাহাই সোমবাৰে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল (Two BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship )। তেওঁলোকে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰতন চক্ৰৱৰ্তীৰ সন্মুখত এই পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৷ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে বৰ্মন আৰু সাহাই নতুন দিল্লী উৰা মাৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : সলনি হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজনৈতিক বতাহ: বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ দুই বিজেপি বিধায়কৰ