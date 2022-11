আগৰতলা, ১৬ নৱেম্বৰ: তৃণমূল কংগ্ৰেছক চাইবেৰিয়াৰ ঋতুকালীন পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি মন্তব্য় কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্য়সভাৰ সাংসদ বিপ্লব কুমাৰ দেৱে (Former CM Biplab Kumar Deb)। ত্ৰিপুৰাৰ গোমতী জিলাৰ অমৰপুৰ উপ-সংমণ্ডলৰ থালচেৰাত মঙলবাৰে এক গণ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ এইদৰে মন্তব্য় কৰে (Trinamool Congress like migratory bird of Siberia) । তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি কয় যে দলটো চাইবেৰিয়াৰ ঋতুগত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ দৰে ৷ ঋতু আহিলে তেওঁলোক আহে আৰু বতৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যখন ত্যাগ কৰে ।

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্য়সভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে ২০২৩ চনত বিজেপিক ভোট দিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাই কয়,"আমি ইজনে-সিজনৰ সৈতে যুঁজ দিয়া উচিত নহয় (Biplab Kumar Deb Appeal vote for BJP)। ২০১৮ চনত আমি স্বাধীনতাৰ বাবে ভোট দিছিলো আৰু ২০২৩ চনত পুনৰ বিজেপিক আমাৰ সন্তানৰ এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ,তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ বাবে ভোট দিম । " প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (PM Narendra Modi) 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ', সবকা সাথ সবকা প্ৰয়াস কৰি আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য় কৰে (Sabka Saath Sabka Vikas)।

তেওঁ পনৰ কয়," কংগ্ৰেছ আৰু চিপিআইএম এতিয়া ক'ত আছে ? সেই সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আৰু নাই । যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আনৰ বাবে কি কৰিব পাৰে ? চিপিআইএমৰ কোনো নিৰ্দেশনা নাই ।" প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়," কিছুমান দলক 'ঋতুকালীন পাৰ্টি' বুলি জনা যায় । যেতিয়া ঋতু আহিব তেওঁলোক আহিব আৰু তাৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকে ৰাজ্য এৰিব । "

চিপিআইএমক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে পনৰ কয়,"যেতিয়া মই ২০১৫, ২০১৬ বৰ্ষত গ্ৰাম্য জনপদসমূহত ভ্ৰমণ কৰিছিলো, জনজাতীয় লোকসকলে তেওঁলোকক চিপিআইএমৰ অপশাসনৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছিল । তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিজেপিক ক্ষমতালৈ আনিছে ।"

তেওঁ কয় যে চিপিআইএমে গণমুক্তি পৰিষদ গঠন কৰিছে আৰু জনজাতিক তেওঁলোকৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । জনজাতিসকলৰ কল্যাণৰ বাবে চিপিআইএমে কি কৰিছিল বুলি সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতহে জনজাতিসকলক সন্মানিত কৰা হৈছিল । ত্ৰিপুৰাত বিজেপি গঠন হৈছিল তেতিয়া দলটোৱে ৰাজ্যখনত বাস কৰা জনজাতিৰ কল্যাণৰ বাবে বহুতো সিদ্ধান্ত লৈছিল বুলিও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্য়সভাৰ সাংসদ বিপ্লব কুমাৰ দেৱে দাবী কৰে ।

