নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী: হায়দৰাবাদে Bio Asia International Summit 2022 আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। 'ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰক'(Prepare for the Future) শ্লোগানেৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ্ষিক সন্মিলন আৰম্ভ হ'ব । তেলেংগানা IT(Telangana IT), ঔদ্যোগিক মন্ত্ৰী কেটিআৰ (Industrial Minister KTR)য়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হ'বলগীয়া সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰিব ।

অনুষ্ঠানটোত প্ৰখ্যাত কোম্পানীসমূহৰ লগতে তেওঁলোকৰ মুৰব্বী, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, বিজ্ঞানী, পেছাদাৰী, উদ্যোগী আৰু কাৰ্যবাহী সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এই সন্মিলনত জীৱবিজ্ঞান, জৈৱ প্ৰযুক্তি, ফাৰ্মাচিউটিকেল আৰু স্বাস্থ্যসেৱা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব ।

২০২১ চনৰ সন্মিলনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁহাৰি ৰখাৰ পিছত, এই বছৰ ৬০ খন দেশৰ ৪২,০০০ লোকে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছে । প্ৰথম দিনা, মন্ত্ৰী KTRয়ে পেনচিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেডিচিনৰ অধ্যাপক ড্ৰিউ ৱাইজমেনক জিনোম ভেলী প্ৰতিভা বঁটা প্ৰদান কৰিব । তাৰ পিছত, এপোলো চিকিৎসালয়ৰ পৰিচালনা সঞ্চালক সংগীতা ৰেড্ডীয়ে তেওঁৰ সৈতে এখন আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিব।

সন্মিলনৰ অংশ হিচাপে, KTRয়ে মাইক্ৰছফ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিল গেটছ(Bill Gates)ৰ সৈতে এক পেনেল আলোচনাত বহিব । আগশাৰীৰ ভাইৰোলজিষ্ট গগনদীপ কাং 'Two Years with Corona, Challenges, Successes, Future' শীৰ্ষক এক পেনেল আলোচনাৰ মডাৰেটৰ হ'ব । পেনেলিষ্টসকলৰ ভিতৰত থাকিব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য বিজ্ঞানী(Chief Scientist) সৌম্য স্বামীনাথন, নৈতিক আয়োগৰ(Ethics Commission CEO) মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অমিতাভ বচ্চন, কেন্দ্ৰীয় জৈৱ প্ৰযুক্তি সচিব(Union Biotechnology Secretary) ৰাজেশ গোখলে, মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা(Chief Scientific Adviser) পিটাৰ পিওট, ইণ্ডিয়া বায়োটেকচিএমডি কৃষ্ণএলা আৰু জৈৱিক-ই এমডি মাহিমা ডটলা ইত্যাদি ।

ইয়াৰ উপৰিও, শুকুৰবাৰে 'ঔষধ আৰু জৈৱ ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভাৱনৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান'(Challenges for Innovation in the Field of Medicine and Biomedicine) সম্পৰ্কে এখন আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ পিছত জনছন এণ্ড জনছনৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ এলেক্স গৰ্স্কিৰ ভাষণ অনুষ্ঠিত হ'ব। সামৰণি অনুষ্ঠানত মহিমা তথ্যক প্ৰদান কৰা বিএছ বাজাজ মেম'ৰিয়েল বিশেষ বঁটা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়া বি পি আচাৰ্যক প্ৰদান কৰা জীৱনজোৰা প্ৰাপ্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ।

