নিউজ ডেস্ক, ২৩ আগষ্ট : বিলকিছ বানুক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক হত্যা কৰা (Bilkis Bano gangraped and murder case) ১১ অপৰাধীৰ মুক্তিৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Bilkis Bano case Plea in SC)। উল্লেখ্য, গুজৰাট চৰকাৰে যোৱা ১৫ আগষ্টত বিলকিছ বানুক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু ২০০২ চনৰ গোধৰা সংঘৰ্ষৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক হত্যা কৰা ১১ জন দোষীৰ শাস্তি ৰেহাই দি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে (Gujarat government remission to 11 convicts) ।

গুজৰাট চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এই ৰেহাইক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এখন আবেদনৰ শুনানিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে সন্মত হৈছে (challenging remission of Gujarat government)। ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাৰ বিচাৰপীঠে (Chief Justice of India NV Ramana) বুধবাৰে অধিবক্তা অপৰ্ণা ভাটে জৰুৰী তালিকা বিচাৰি বিষয়টো উল্লেখ কৰাৰ পিছত বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল চিব্বালেও বিষয়টো উল্লেখ কৰি কয় (Senior advocate Kapil Sibal), "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক এইটো বিবেচনা কৰাৰ বাবে বিবেচনা ৰখাৰ সিদ্ধান্ত দিছিল । আমি ৰেহাইক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশক নহয় (challenging remission of convicts of Bilkis Bano) ।"

ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ (মাৰ্ক্সবাদী) সদস্য সুভাষিণী আলী, সাংবাদিক ৰেৱতী লাউল আৰু সমাজকৰ্মী আৰু অধ্যাপক ৰূপৰেখা বাৰ্মাই শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত এই আবেদন দাখিল কৰে ।

আবেদনখনত ১১ জন দোষীক ৰেহাই দিয়াৰ আদেশ নাকচ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । আনহাতে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰয়ো বিলকিছ বানু গোচৰত ১১ জন দোষীক সোনকালে মুক্তি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে শীৰ্ষ আদালতত আবেদন জনাইছে ।

তিনিগৰাকী মহিলাই দাখিল কৰা আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে, তেওঁলোকে গুজৰাট চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃত্বৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যাৰ দ্বাৰা গুজৰাটত সংঘটিত জঘন্য অপৰাধৰ (heinous offences committed in Gujarat) এটা ঘটনাত অভিযুক্ত ১১ জন লোকক ১৫ আগষ্ট, ২০২২ তাৰিখে মুক্তভাৱে চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকক ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, ২০০২ চনৰ ১৮ জানুৱাৰীত গুজৰাটত সংঘটিত সৰ্ববৃহৎ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়ত (Gujarat riots in 2002) সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু একাধিক লোকৰ হত্যাৰ অপৰাধৰ বাবে ১১ জন লোকক আজীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল (sentenced to life imprisonment) । মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৪ মে', ২০১৭ তাৰিখৰ ৰায়দানৰ দ্বাৰা এই ব্যক্তিকেইজনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে ১১ জন দোষীক দোষী সাব্যস্ত কৰা গোচৰটোৰ তদন্ত চিবিআইয়ে (CBI) কৰিছিল । সেই অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে কোনো পৰামৰ্শ অবিহনে কেৱল গুজৰাট চৰকাৰে ৰেহাই প্ৰদান কৰাটো ফৌজদাৰী প্ৰক্ৰিয়া বিধি, ১৯৭৩ৰ ধাৰা ৪৩৫ ৰ আদেশৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদিত নহয় (Section 435 of Code of Criminal Procedure) ।

এই জঘন্য গোচৰটোত ৰেহাই সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ বিৰোধী হ'ব আৰু ই সামূহিক জনসাধাৰণৰ বিবেকক হতবাক কৰিব, লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভুক্তভোগীৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে হ'ব (যাৰ পৰিয়ালে ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চিন্তা কৰি বিবৃতি দিছে)।

উল্লেখ্য, ২০০২ চনৰ মাৰ্চ মাহত গোধৰা কাণ্ডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত (post Godhra riots) বিলকিছ বানুক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল (Bilkis Bano allegedly gang raped) আৰু তেওঁৰ তিনি বছৰীয়া জীয়েককে ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 7 জন সদস্যক মৃত্যুৰ কোলাত শুৱাই দিয়া হৈছিল । ভদোদৰাত তেওঁৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত তেওঁ পাঁচ মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল ।

লগতে পঢ়ক :NLFT ৰ এম্বুশ্বৰ পাচত সুৰক্ষা বাহিনীক সতৰ্ক হোৱাৰ নিৰ্দেশ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ