নেশ্বনেল ডেস্ক, 14 জানুৱাৰী : গুৱাহাটী অভিমুখী বিকানেৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ৰেলখন লাইনচ্যুত (Guwahati Bikaner Express Derail) হোৱাৰ এদিন পিছতে ভাৰতীয় ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লগতে এই দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা লোকসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে (Railways provides ex-gratia to families of deceased ) । সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ৰ ADR PR ৰাজীৱ জৈনে কয়, "নিহত ৯ জনৰ ভিতৰত ৫ জনক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকা কৈ দিয়া হ’ব । আমি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ১০ জন লোকক ১ লাখ টকা আৰু ২৬ জন আহতক ২৫,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰিম" ৷

তেওঁ দাবী কৰিছে যে, ৰে'লৱে দলটোৱে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যিমান সম্ভৱ কম সময়ত সাহায্য প্ৰদানৰ কাম সম্পন্ন কৰিছে । ৰে'লৱেই ঘোষণা কৰা অনুসৰি, মৃতকৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাকৈ মুঠ 45 লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে (Railway official says Rs 5 lakh to the families of nine decease) । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক 1 লাখ টকা হিচাপত মুঠ 10 লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে (Officials says Rs 1 lakh for grievously injured ) ৷

আনহাতে, সাধাৰণভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত 26 গৰাকী লোকক 25,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে আজি ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে নিউ দোমোহনী ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ ট্ৰেক আৰু ফিটিংছৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰে ।

তেওঁ জনাইছে যে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পশ্চিম বংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ দোমোহনীত ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হিচাপে লোকোমোটিভ সঁজুলিত ত্ৰুটি দেখা গৈছে । উল্লেখ্য যে, নৰ্থ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰে'লৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ অংশুল গুপ্তাই জনোৱা অনুসৰি, বিকানেৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্তলোকৰ সংখ্যাই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে । ইয়াৰে ১৫ জন আহত ব্যক্তিৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি কোৱা হৈছে ।

