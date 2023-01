নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 জানুৱাৰী: ধৰ্ষণৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত নাম সাঙুৰ খাইছে দুগৰাকী উচ্চ পদবীধাৰী বিষয়াৰ নাম ৷ পদবীত উচ্চ হ’লে কি হ’ব, দুয়োগৰাকী বিষয়াৰ কাম আকৌ নিচ্চ তথা নিকৃষ্ট ৷ ঘটনাটো বিহাৰৰ ৷ এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত বিহাৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আই এ এছ বিষয়া (Rape case against IAS officer Sanjeev Hans) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ । জানিব পৰা মতে, বিহাৰৰ দনাপুৰৰ আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আই পি চিৰ ধাৰাৰ অধীনত পাটনাৰ ৰূপাছপুৰ থানাত মঙলবাৰে ৰুজু হৈছে গোচৰ ।

বিহাৰৰ এখন আদালতে দেওবাৰে পাটনা আৰক্ষীক ২০২১ চনত দিল্লীৰ এখন হোটেলত এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত জ্যেষ্ঠ আই এ এছ বিষয়া সঞ্জীৱ হান্স (IAS officer Sanjeev Hans) আৰু আৰজেডিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুলাব যাদৱৰ (Former RJD MLA Gulab Yadav) বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । আইএএছ বিষয়া সঞ্জীৱ হান্স আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক গুলাবৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ভয় দেখুৱাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Ex RJD MLA booked for raping woman) ।

উল্লেখ্য যে ভুক্তভোগীৰ অধিবক্তাই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে দনাপুৰ অসামৰিক আদালতৰ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ২০২১ চনত আৱেদন দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বিচাৰপীঠে এই বিষয়ত পাটনা আৰক্ষীৰ পৰা প্ৰাথমিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিল ।

কিন্তু যিহেতু এই বিষয়ত কোনো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হোৱা নাছিল, গতিকে সেইসময়ত আদালতে গোচৰটো খাৰিজ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে পাটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ক অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে । যাৰ ফলত উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ শুনানিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশনাত কয় যে ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পাটনা আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন এচিজেএম ডানাপুৰ আদালতত দাখিল কৰিব লাগিব ।

আনহাতে এই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত পাটনা আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয় ভুমিকাও লক্ষ্য কৰে আদালতে । আৰক্ষীৰ এনে লেহেমীয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া দেখি এটা প্ৰশ্ন নিশ্চিতভাৱে উদ্ভাৱন হয় যে, অভিযুক্তৰ লগত আৰক্ষীৰ কিবা মিতিৰালি অথবা কোনো গোপন বুজা-বুজি আছে, যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হৈছে ৷

ইফালে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পুনৰ দনাপুৰ আদালতত গোচৰটোৰ শুনানি আৰম্ভ হয় । আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে, ঘটনাৰ দিনা ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে দিল্লীৰ এখন হোটেলত আইএএছ বিষয়া সঞ্জীৱ হান্স আৰু গুলাব যাদৱ উপস্থিত আছিল ।

তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত পাটনা আৰক্ষীক দিয়া এজাহাৰত ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে বিধায়ক গুলাব যাদৱে তেওঁক মহিলা আয়োগৰ সদস্য হ’বলৈ প্ৰলোভন দিছিল । ইয়াৰ পিছত এদিন বিধায়ক যাদৱে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক পাটনাৰ ৰুকানপুৰাত থকা নিজৰ এটা ফ্লেটলৈ মাতিছিল । তাৰ পিছতেই বলপূৰ্বকভাৱে মহিলাগৰাকীক গুলাব যাদৱে ধৰ্ষণ কৰে ৷ কেৱল ইমানেই নহয়, ধৰ্ষণ কৰি অশ্লীল ভিডিঅ’ও বনাইছিল গুলাব যাদৱে ।

ইয়াৰ পিছতে যাদৱে মহিলাগৰাকীক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে (IAS officer and ex MLA booked for gang rape) ৷ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে গুলাব যাদৱে তেওঁৰ অশ্লীল ভিডিঅ’ ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল ৷

এদিন এনেদৰেই ভিডিঅ’ ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি তেওঁক দিল্লীৰ এখন হোটেললৈ ফোনযোগে মাতিছিল ৷ য’ত উপস্থিত আছিল আইএএছ বিষয়া সঞ্জীৱ হান্স । ভিডিঅ’ ভাইৰেল হোৱাৰ ভয়ত মহিলাগৰাকী বিধায়কৰ কথাতে উপস্থিত হয়গৈ হোটেলখনত ৷ তাৰ পিছতে দুয়োজনে বন্দুকেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি মহিলাগৰাকীক পুনৰ ধৰ্ষণ কৰে ৷ ভুক্তভোগীৰ অধিবক্তা ৰঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাই ২০২১ চনত দুয়োজনে এই ঘৃণনীয় কাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

উল্লেখনীয় বিষয় যে সেই সময়ত গুলাব যাদৱ ঝাংঝাৰপুৰ বিধানসভাৰ পৰা আৰজেডিৰ বিধায়ক হৈ আছিল আৰু সঞ্জীৱ হান্সে পাটনাত এজন আই এ এছ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল । ভুক্তভোগীৰ অধিবক্তা ৰঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে ২০২১ চনত ভুক্তভোগীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে পাটনা আৰক্ষীক কেইবাটাও লিখিত আবেদন দিছিল যদিও দুজনকৈ হাই প্ৰফাইল লোক গোচৰটোৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে মৌনতা অৱলম্বন কৰি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।

দনাপুৰৰ এচিজেএমৰ আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল যদিও তাতো আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰাৰ ভিত্তিত গোচৰটো খাৰিজ কৰা হৈছিল ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এতিয়া পাটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছত দনাপুৰ আদালতৰ এচিজেএময়ে আইএএছ বিষয়া সঞ্জীৱ হান্স আৰু বিধায়ক গুলাব যাদৱৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

