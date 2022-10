নিউজ ডেস্ক, ৭ অক্টোবৰ: বিহাৰৰ পশ্চিম চাম্পাৰণ জিলাত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বাঘে (Champaran district of Bihar) ৷ বিগত দুদিনত বাঘটোৰ আক্ৰমণত দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুমাহত মৃত্যু হৈছে ৭জনকৈ লোকৰ ৷ বিহাৰৰ বাগাহান টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ নৰখাদক বাঘটোৱে বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ লগতে ইয়াৰ আশে-পাশে থকা কেইবাখনো গাঁৱত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে(Maneater Tiger In Bihar) ৷ নৰখাদক বাঘটোৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত শ্বুট এট ছাইটৰ নিৰ্দেশ দিছে বন বিভাগে (Order to Shoot Tiger) ৷

নৰখাদকটোৰ সন্ত্ৰাসত বন বিভাগৰ লোকৰ লগতে গাঁওকেইখনৰ বাসিন্দাই বিনিদ্ৰ নিশা কটাবলগীয়া হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাঘটোৱে জিলাখনৰ বগাহা নগৰৰ হৰহিয়া সৰেহ অঞ্চলৰ সঞ্জয় মাহাতো(৩৫) নামৰ এজন লোকক লৈ যায় । নিশা পথাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে নৰখাদকটোৱে সঞ্জয় মাহাতোক লক্ষ্য কৰি লৈছিল বুলি বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে সন্দেহ ব্যক্ত কৰে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে নিশা নৰখাদকটোৱে জিলাখনৰ সিংহী গাঁৱত ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এগৰাকী নাবালিকাক(১২) কোঠাৰ পৰা লৈ যায় । পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, সেই সময়ত নাবালিকাগৰাকী কোঠালিত শুই আছিল ৷ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰি হুলস্থুল কৰাত নৰখাদকটোৱে নাবালিকাগৰাকীৰ এৰি পলায়ন কৰে ৷

কিন্তু নৰখাদকটোৰ আঘাতত নাবালিকাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ মৃত নাবালিকাগৰাকী ৰমাকান্ত মাঞ্জীৰ কন্যা বাগদী বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিগত সময়ত নৰখাদক বাঘটোৱে জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মুঠ ৮ জন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইয়াৰে ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ তদুপৰি জীৱ-জন্তুও নৰখাদক বাঘটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ আহিবলগীয়া হৈছে ৷

নৰখাদক বাঘটো ধৰিবলৈ বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে যদিও নৰখাদকটোৱে বাঘটোৱে বাৰে বাৰে নিজৰ স্থান সলনি কৰি আহিছে । নৰখাদক বাঘটোৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণে বাঘটোক হত্যা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে (Tiger orders to be shot at sight in Bihar) । বিহাৰৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী অধীক্ষক প্ৰভাত গুপ্তাই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা (Order to shoot man-eating tiger on sight) ।

লগতে পঢ়ক: Uttarkashi Avalanche : এতিয়ালৈ 26 গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ