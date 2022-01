নেশ্যনেল ডেস্ক,২৮ জানুৱাৰী : ৰে'লৱে নিযুক্তি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাত বিসংগতিৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যত ভয়ানক আন্দোলন হৈছে । ৰে'ল বিভাগ তথা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ২৮ জানুৱাৰীত বিহাৰ বন্ধৰো আহ্বান জনাইছে এআইএছএ (AISA) আৰু আন কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে (Students unions call Bihar Bandh)। পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যখনত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলেও এই বন্ধৰ সমৰ্থন জনাইছে ।

বিহাৰ মহাগঠবন্ধনৰ সকলো দলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে (Opposition have also supported the Bihar bandh)। জন অধিকাৰ পাৰ্টিৰ সকলো শাখাই বন্ধৰ সমৰ্থন জনাইছে । ছাত্ৰ সংগঠন ইনকিলাবি নৌজৱান সভাইও (Inquilabi Naujawan Sabha) বন্ধৰ আহ্বানক সমৰ্থন জনাইছে । আৰজেডিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি জগদানন্দ সিঙে বিহাৰ বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে চৰকাৰক কঠোৰ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰে ।

এক যুটীয়া বিবৃতিত আৰজেডি, কংগ্ৰেছ, চিপিআই আৰু চিপিআই(এম) দলে কয় যে বিহাৰত দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক যুৱক-যুৱতী আছে আৰু ইয়াৰ নিবনুৱাৰ হাৰ সৰ্বাধিক । কেন্দ্ৰীয় তথা বিহাৰ চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে ।

চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও চাকৰিৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগীয়া হৈছে । সেইসকল যুৱক-যুৱতীক নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰে কেৱল লাঠি চাৰ্জ আৰু পানী নিক্ষেপ কৰা বুলিও বিবৃতিত কোৱা হৈছে । ইফালে, এন ডি এৰ অংশীদাৰী হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা (চেকুলাৰ)ৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জিতন ৰাম মাঁঝিয়েও প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক সমৰ্থন জনায় ।

পাটনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কেইবাজনো শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাঁঝিয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে এনে পদক্ষেপে কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰাতহে সহায় কৰিব । উল্লেখ্য যে বিহাৰৰ কেইবাজনো শিক্ষকে আন্দোলনকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছিল । ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

পাটনাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষকৰ অভিযোগ ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰথম পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত পৰীক্ষাৰ বোজা দিছিল । এই বক্তব্যৰ পাছতে পাটনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ আন ১৫ গৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আনহাতে আৰক্ষীয়ে তিনিৰ পৰা চাৰিশ লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

