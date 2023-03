নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৬ মাৰ্চ : ৰাজস্থানৰ নাগাউৰ জিলাৰ বুৰ্দি গাঁৱৰ এটা কৃষক পৰিয়ালৰ তিনি ভাতৃয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । ৰাজস্থানৰ পৰম্পৰাগত "মায়ৰা" বা উপহাৰ হিচাপে ভাগিনীয়েকৰ বিয়াত ৩ কোটি টকা উপহাৰ দিলে তিনি মোমায়েকে (Biggest ever mayra in Rajasthan)। ঝাডেলী গাঁৱত তেওঁলোকৰ ভগ্নীৰ কন্যাৰ বিয়াৰ বাবে 'মায়ৰা' হিচাপে তেওঁলোকে দিলে মুঠ ৩.২১ কোটি টকা । এই বিশেষ বিয়াখনক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা অব্যাহত আছে ।

মায়াৰাত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ১৬ বিঘা খেতি মাটি আৰু ৰিং ৰোডত ৩০ লাখ টকাৰ প্লট, ৪১ টোলা সোণ, ৩ কিলোগ্ৰাম ৰূপ, এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ আৰু ধানেৰে ভৰ্তি ট্ৰলী, এখন স্কুটি আৰু গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে এটা ৰূপৰ মুদ্ৰা । 'মায়ৰা'টো ভানৱাৰলাল গাৰৱা আৰু তেওঁৰ তিনিপুত্ৰ হৰেন্দ্ৰ, ৰামেশ্বৰ আৰু ৰাজেন্দ্ৰে প্ৰদান কৰিছিল । উল্লেখ্য যে তিনিওগৰাকী মোমায়েক পেচাত কৃষক আৰু তেওঁলোকৰ ৩,৫০০ বিঘা ভূমি আছে ।

বিয়াখন অনুষ্কা আৰু ধিংচাৰীৰ বাসিন্দা কৈলাশৰ মাজত হৈছিল । কইনাৰ ককাক আৰু মোমায়েকসকলে পৰম্পৰাগত মায়ৰাৰ বাবে নগদ ৮০ লাখ টকা, গহনা, মাটিৰ কাগজ আৰু ট্ৰেক্টৰ লৈ গৈছিল । মায়ৰা কইনাৰ আইতাকৰ পৰিয়ালক দিয়া হয় ।

মায়ৰা প্ৰদানৰ পাছতে ভানৱাৰলাল গাৰৱাই কয় যে এয়া তেওঁৰ ভগ্নীৰ কন্যাৰ বিয়া আৰু তেওঁ ইয়াক স্মৰণীয় কৰি তুলিব বিচাৰিছিল । তেওঁ যিমান সম্ভৱ সকলো দিছে আৰু বিশ্বাস কৰিছে যে কইনা আৰু দৰা দুয়ো সুখী হ'ব । তেওঁলোকক বিবাহিত জীৱনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ভানৱাৰলাল গাৰৱাই ।

উল্লেখ্য যে মায়ৰা পৰম্পৰা হৈছে হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ (Mayra tradition is part of Hindu wedding)। য'ত মোমায়েকে বিবাহৰ ব্যয়ৰ আৰ্থিক বোজা বহন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । প্ৰাচীন কালত, মহিলাসকলৰ পিতৃৰ সম্পত্তিৰ কোনো অধিকাৰ নাছিল । যি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকৰ ভাতৃসকলৰ ওচৰলৈ গৈছিল । সেয়েহে, তেওঁলোকৰ ভাগিন আৰু ভাগিনীয়েকৰ বিয়াত মোমায়েকে যথেষ্ট উদাৰতা দেখুৱাই সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল । যিটো এতিয়াও মায়ৰা হিচাপে প্ৰচলিত (Mayra tradition in Rajasthan)। ইফালে ঝাডেলীত এই মায়ৰাই পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

ৰাজস্থানত মায়ৰা অনুষ্ঠান হৈছে যৌতুকৰ এক বহল সংস্কৰণ (Mayra is an extended version of dowry)। য'ত দৰা বা কইনাৰ পৰিয়ালক মোমায়েকৰ পৰিয়ালে কাপোৰ, গহনা আৰু মিঠাই আদি উপহাৰ দিয়ে । ইয়াৰ দ্বাৰা বিবাহৰ ব্যয়ৰ বিত্তীয় বোজা বহন কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । মায়ৰা পৰম্পৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ আৰু জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাবোৰত পাৰিবাৰিক সমৰ্থন আৰু বিত্তীয় সহায়ৰ মূল্য প্ৰতিফলিত কৰে ।

