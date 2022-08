নিউজ ডেস্ক, ১১ আগষ্ট : ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্ম ৩ ছেপ্টেম্বৰ, ১৯৪০ চনত (Indian former athlete and coach Bhogeswar Baruah) । ১৯৬৬ চনৰ এছিয়ান গেমছত ৮০০ মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাবে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত নাম খোদিত কৰায় । তেওঁ ১৯৭০ চনৰ এছিয়ান গেমছত ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলেত ৰূপৰ পদকো জয় কৰিছিল । ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হৈছে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া (Bhogeswar Baruah First Assamese to obtain Arjuna award) ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এজন কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান । শিৱসাগৰত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ পৰিয়ালটো অতি দৰিদ্ৰ আছিল । ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৰুৰে পৰা ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি বিশেষ অনুৰাগ আছিল । বিশেষকৈ তেওঁ ফুটবল খেল অতি ভাল পাইছিল । তেওঁ 1960 চনত ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীত যোগদান কৰে (Bhogeswar Baruah joined Indian Defence Force in 1960) । তাতেই তেওঁ ফুটবলৰ সলনি দৌৰত মনোনিবেশ কৰে ।

সেনাবাহিনীত যোগদান কৰাৰ কিছুদিন পিছতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই তেওঁৰ দৌৰৰ প্ৰাৰম্ভিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰে । তেওঁ কেইবাটাও দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসংখ্য ইভেণ্টত স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল । 1965 চনত বাংগালোৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত (National Athletics Competition) তেওঁ 1 মিনিট 49.9 ছেকেণ্ডত 800 মিটাৰ দৌৰ সমাপ্ত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়ে । ১৯৬৬ চনৰ এছিয়ান গেমছত তেওঁ ১ মিনিট ৪৯.৪ ছেকেণ্ডত ৮০০ মিটাৰ দৌৰি স্বৰ্ণ জয় কৰে । যিটো আছিল এছিয়াৰ এক নতুন অভিলেখ (Bhogeswar Baruah set new Asian record in 1966) । আনহাতে, 1970 চনৰ এছিয়ান গেমছত তেওঁ 4x400 মিটাৰ ৰিলেত ৰূপৰ পদক জয় কৰিছিল ।

ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ সন্মানত তেওঁৰ জন্মদিন 3 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস (Abhiruchi Sports Day) হিচাবে পালন কৰা হয় । তেওঁ ১৯৯০ ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে শিৱসাগৰৰ ডিমৌত এখন ক্ৰীড়া একাডেমীও আৰম্ভ কৰে । কিন্তু তিনি বছৰৰ পিছত পুঁজিৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ এগৰাকী ৰূপকাৰ হিচাবে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ নাম লোৱা হয় ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্ম ১৯৪০ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰৰ সুন্দৰপুৰত । তেওঁৰ দেউতাক আছিল ভদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা আৰু মাক আছিল আইকন বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ৮ গৰাকী ভাই-ভনীৰ ভিতৰত ৬ষ্ঠ সন্তান আছিল ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ক্ৰীড়া কেৰিয়াৰ

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া অপেন এথলেটিকছ মিট ৰিলেত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । উক্ত ৰিলেত তেওঁ স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আনহাতে, ১৯৬৪ চনত শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত অপেন এথলেটিকছত ৪০০ মিটাৰ আৰু ৮০০ মিটাৰ দৌৰত বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ পুনৰ স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে ।

১৯৬৪ চনত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক প্ৰতিযোগিতা আৰু ১৯৬৫ চনত বাংগালোৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে । লক্ষণীয়ভাৱে তেওঁ ১৯৬৪-১৯৬৫ চনৰ এই প্ৰতিযোগিতাসমূহতো সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । কেৱল স্বৰ্ণ জয় কৰাই নহয়, ১৯৬৫ চনৰ ইভেণ্টত তেওঁ ১ মিনিট ৪৯.৯ ছেকেণ্ডত ৮০০ মিটাৰ দৌৰ সমাপ্ত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়িছিল (Bhogeswar Baruah set National record in 1965) ।

এছিয়ান গেমছ

১৯৬৬ চনত ৮০০ মিটাৰ এথলেটিকছ ইভেণ্টত বেংককত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ জয় কৰি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় । বৰুৱাই 1 মিনিট 49.4 ছেকেণ্ডত দৌৰ সমাপ্ত কৰি সেই সময়ত এছিয়াত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িছিল । বৰুৱাই কেৱল সোণৰ পদক লাভ কৰাই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বৰ্ণ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমী হিচাবেও পৰিগণিত হৈছিল ।

1970 চনৰ এছিয়ান গেমছত 400 মিটাৰ ৰিলেত ৰূপৰ পদক জয় কৰা ভাৰতীয় দলৰ সদস্য আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা । আনহাতে, ২০১৬ চনৰ দক্ষিণ এছিয়ান গেমছৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত শিখা কঢ়িওৱা খেলুৱৈসকলৰ মাজৰ এজন আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ।

ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই তেওঁৰ পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো ভৰণ-পোষণত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় । ফলত শিৱসাগৰত এজন গাড়ীচালকৰ চাকৰি ল'ব লগা হয় । পিছত অভিৰুচি নামৰ অসমৰ ক্ৰীড়া আলোচনীখনে তেওঁৰ অৱস্থাৰ কথা মানুহৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ এখন-পত্ৰও লিখে ।

ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে অ'এনজিচিয়ে (ONGC) তেওঁক 1983 চনত আঞ্চলিক ক্ৰীড়া বিষয়াৰ পদলৈ উন্নীত কৰে । চৰকাৰে পিছত নুমলীগড়ত তেওঁৰ নামত এটা পেট্ৰ'ল পাম্পো অনুমোদন দিয়ে ।

২০১৯ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (Former Chief Minister Sarbananda Sonowal) গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত (Sarusajai Sports Complex Guwahati) ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এইখন হৈছে ২০ বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনৰ এনে ধৰণৰ প্ৰথমখন বিদ্যালয়, য'ত ছয়টা ক্ৰীড়া শাখাত তত্ত্বগত আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কৰা হ'ব । ক্ৰীড়া বিভাগকেইটা হৈছে এথলেটিকছ, বক্সিং, এছ'চিয়েচন ফুটবল, ভাৰোত্তোলন, ধনুৰ্বিদ্যা আৰু টাইকোৱাণ্ডো ।

বৰুৱা ২০২০ চনত শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্ত এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই গ্ৰহণ কৰা প্ৰাণৱন্ত শিৱসাগৰ অভিযানৰ অধীনত পৰিকল্পনা কৰা ক্ৰীড়া উদ্যোগৰ 'খেল শিৱসাগৰ খেল'ৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছেডৰ আছিল ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আত্মজীৱনীত নাৰায়ণ বৰদলৈয়ে লিখিছে যে তেওঁ মনোযোগ আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি যথেষ্ট কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । যিটোৱে তেওঁক নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক আইকন কৰি তুলিছে । জীৱনীখনত এইটোও কোৱা হৈছে যে বৰুৱাৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামে প্ৰমাণ কৰে যে কৰ্তব্য, সাহস, একাগ্ৰতা, বুদ্ধিমত্তা আৰু লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সংকল্প থাকিলে আগবাঢ়ি যোৱাত কোনো কাৰকে বাধা দিব নোৱাৰে । জীৱনীখনত এইটোও কোৱা হৈছে যে অসমে এজন অসমীয়া হিচাপে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ কৃতিত্বক লৈ সদায় গৌৰৱান্বিত হৈ থাকিব ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ দৃষ্টিত ১৯৮৬ চনত মিলখা সিঙে তেওঁৰ সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশংসা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰশংসা বুলি বিবেচনা কৰে (Milkha Singh compliment to Bhogeswar Baruah) । মিলখা সিঙে কৈছিল, "আপুনি বহু ভাগ্যৱান । মোক উৰন্ত শিখ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু মোৰ সন্দেহ যে মোৰ চুবুৰীয়াসকলেও হয়তো নাজানে মোৰ জন্মদিন কেতিয়া । আৰু ইয়াত অসমত, আপোনাৰ জন্মদিন ইমান জাকজমকতাৰে উদযাপন কৰা হয় । মই আপোনাক সঁচাকৈয়ে ঈৰ্ষা কৰোঁ ।"

২০২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) চৰকাৰে ঘোষণা কৰে যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন অসমত ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব (Birthday of Bhogeswar Baruah celebrated as sports day)। 3 ছেপ্টেম্বৰ, 2021 তাৰিখে ক্ৰীড়া পেঞ্চন বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে পেঞ্চন অনুমোদন-পত্ৰ প্ৰদান কৰা 13 জন ব্যক্তিৰৰ ভিতৰত ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আছিল অন্যতম । উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যও উপস্থিত থাকে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জীৱন আৰু কৃতিত্বই আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই লাভ কৰা সন্মান আৰু বঁটা

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই নিজৰ কেৰিয়াৰত লাভ কৰিছে অসংখ্য বঁটা তথা সন্মান । ইয়াৰে ভিতৰত

১৯৬৬ চনত অৰ্জুন বঁটা

২০১৫ চনত লাচিত বঁটা আৰু

২০১৯ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰদান কৰা বীৰ চিলাৰায় বঁটা ।

ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ : সোণালী দৌৰ (২০১৯) ।

লগতে পঢ়ক :Azadi ka Amrit Mahotsav: স্বাধীনতাৰ সুগন্ধিৰে নজহা-নপমা মহীয়সী নাৰী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী