নেশ্যনেল ডেস্ক, 8 আগষ্ট: আজৱ দেশৰ গজৱ কাণ্ড ৷ গৰুৰ সৈতে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন যুৱক (Man arrested for sex with cows)৷ বাংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ড (sex with cows in Bengaluru)৷

কৰ্ণাটকৰ মান্দিয়া জিলাৰ মাদ্দুৰ চহৰৰ ওচৰৰ গেজ্জালাগাৰে গাঁৱৰ বাসিন্দা মঞ্জুনাথ নামৰ 34 বছৰীয়া যুৱকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰুৰ লগত অপ্ৰাকৃতিক যৌন সংগমত লিপ্ত হৈ আহিছিল ৷ যুৱকজনৰ এই মানসিক বিকৃতিৰ কথা গম পাই বন্ধুৱে ঘৰৰ লোককো অৱগত কৰিছিল যদিও ঘৰৰ লোকে এই কথাক নস্যাৎ কৰিছিল ৷ কেৱল এবাৰেই নহয়, বহুবাৰ গৰুৰ লগত যৌন সম্ভোগত লিপ্ত হৈছে মঞ্জুনাথে ৷

মঞ্জুনাথে পথাৰত বান্ধি থোৱা গৰুবোৰক নিৰ্জন স্থানলৈ লৈ গৈ এই জঘন্য কামত লিপ্ত হয় ৷ কেৱল এয়াই নহয় গৰুৰ নেজবোৰ কাটি আনিও ঘৰত অপ্ৰাকৃতিক যৌন সম্ভোগত লিপ্ত হৈছিল ৷ ইয়াৰ মাজতে মঞ্জুৱে বাংগালুৰুৰ বন্ধুৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহোঁতে বন্ধুৰ ঘৰৰ গৰু ৰখীয়াজনে এই কথা মন কৰে ৷ গৰুৰখীয়া শশীকুমাৰে মঞ্জুনাথক এই কৰ্ম কৰা হাতে-লোটে ধৰা পেলাই কৰ্ণাটক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৷

আৰক্ষীয়ে পশুৰ বিৰুদ্ধে নিষ্ঠুৰতা প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি মঞ্জুক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: Rajasthan horror: আশ্ৰমৰ গছত চিপ লাগি থকা অৱস্থাত সাধুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ