চিয়া বীজৰ নামটো আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছো । আৰু আমাৰ বেছিভাগেই ইয়াকো বহুত ব্যৱহাৰ কৰো । কিন্তু বেছিভাগ মানুহেই চিয়া বীজৰ প্ৰকৃত উপকাৰিতাৰ বিষয়ে এতিয়াও অজ্ঞাত । ছালভিয়া হিস্পানিকা (Salvia Hispanica) নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা চিয়া বীজ পোৱা যায় । এই গুটিবোৰৰ ৰং গাঢ় বাদামী(dark brown) আৰু আকাৰত সৰু । চিয়া বীজৰ ঔষধি বহু ঔষধি গুণাগুণ আছে আৰু সেয়েহে মানুহৰ খাদ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । এই লেখাটোৱে আপোনাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে চিয়া বীজৰ গুৰুত্ব বুজিবলৈ সহায় কৰিব । ইয়াত এই বীজবোৰৰ বিপদ বা যিকোনো সম্ভাৱ্য পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ তালিকাও উল্লেখ কৰা হ’ব । লেখাটোত মধুমেহ ৰোগৰ বাবে চিয়া বীজৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়োৱা হ'ল (Can I eat chia seeds everyday?) ।

চিয়া বীজ কি?(What is Chia Seeds)

চিয়া বীজত ওমেগা ৩ ফেটি এচিড আৰু ‘অন্য জৈৱ সক্ৰিয় পুষ্টিকৰ যৌগ’ থকাৰ লগতে আঁহ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে যিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে । গৱেষণাৰ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই ছুপাৰফুডত ভিটামিন C, E, নিয়াচিন, থাইয়ামিন, এন্টিঅক্সিডেন্ট, ৰাইবোফ্লেভিন থাকে, যিবোৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ (Vitamin C, E, niacin, thiamine, anti-oxidants, riboflavin, and minerals)।

চিয়া বীজত থকা পুষ্টিকৰ উপাদান(Nutritional Value of Chia Seeds)

চিয়া গুটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে ।

এক আউন্সৰ এটা পৰিবেশন, যিটো প্ৰায় ২৮.৩৫ গ্ৰাম, চিয়া বীজৰ দ্বাৰা তলত দিয়া পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ পোৱা যায় ৷

চিয়া বীজত চেনি নাথাকে আৰু গ্লুটেন মুক্ত (all about Chia Seeds)।

চিয়া বীজত সংপৃক্ত চৰ্বিতকৈ (saturated fats) বহু অসংপৃক্ত চৰ্বি(poly unsaturated fats), ওমেগা-৩ (omega-3 fats) চৰ্বি, ওমেগা-৬ (omega-6 fats) চৰ্বি বেছি থাকে । এইদৰে চিয়া বীজৰ (Gluten) এই চৰ্বিৰ গঠনে হৃদৰোগ, কৰ্কট ৰোগ আৰু সংক্ৰামক অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বিপদ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।

চিয়া বীজৰ উপকাৰিতা(Benefits of Chia Seeds)

চিয়া বীজে পুষ্টিকৰ উপাদানৰ বাবে বহু স্বাস্থ্য উপকাৰিতা প্ৰদান কৰে বুলি জনা যায় । চিয়া বীজ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । চিয়া বীজ খোৱাৰ কিছুমান প্ৰধান স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ল-

হজম শক্তি উন্নত কৰে (Improvement In Digestion)

চিয়া বীজত আঁহ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়, গতিকে ইহঁতৰ যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য সহজে হজম কৰাৰ হয় । খাদ্য খোৱাৰ পিচত ইয়াক গ্ৰহণ কৰাটো হজম শক্তিৰ বাবে অতি উপকাৰী । ইয়াৰ লগতে অন্ত্ৰৰ প্ৰদাহ, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি অন্ত্ৰৰ সমস্যা নিৰাময় কৰে । চিয়া গুটি খোৱাৰ পিচত জেলেটিন সদৃশ পদাৰ্থ তৈয়াৰ কৰা হয় । দ্ৰৱণীয় আঁহৰ উপস্থিতিৰ বাবে এই পদাৰ্থ গঠন হয় । ই আন্ত্ৰিক অংশত প্ৰিবায়টিক বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰি পাচনতন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে । চিয়া বীজত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৪০ গ্ৰাম খাদ্য আঁহ থাকে, যিটো স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য হজমত সহায় কৰিবলৈ যথেষ্ট উপকাৰী । যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ পাচনতন্ত্ৰ ভাল হয়, তেতিয়া তেওঁৰ বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে আৰু চিয়া বীজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিচত আপুনি মানসিক চাপ নোহোৱাকৈ সহজে শৌচ কৰিব পাৰিব ।

মানসিক চাপ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰে (Lowers Stress And Blood Pressure)

চিয়া বীজ মেগনেছিয়ামৰ এক প্ৰধান উৎস, যিয়ে শৰীৰত কৰ্টিছলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে বুলি এক তথ্যৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে । কৰ্টিছল হ’ল এক হৰম’ন যিয়ে মানসিক চাপ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ সৃষ্টি কৰাৰ সৈতে জড়িত (What are the benefits of having chia seeds?)। এইদৰে চিয়া বীজে কৰ্টিছল হ্ৰাস কৰে আৰু এইদৰে মানসিক চাপ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।

ক্লান্তি দূৰ কৰে (Relieves Fatigue)

চিয়া বীজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওমেগা-৩ ফেটি এচিড থাকে । সেইবাবেই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিচতো মানুহ ফিট হৈ থাকে, আৰু বেছি ভাগৰুৱা অনুভৱ নোহোৱাকৈয়ে দিনটোৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে । ইয়াত থকা খনিজ পদাৰ্থ আৰু ভিটামিনে আমাক কাম কৰাৰ শক্তি প্ৰদান কৰে । চিয়া বীজ সেৱন কৰিলে ৱৰ্কআউটৰ সময়তো শক্তি লাভ কৰা যায় । সেইবাবেই বহু জিমলৈ যোৱা লোকে দামী এনাৰ্জি ড্ৰিংকছৰ বিকল্প হিচাপে চিয়া বীজ সেৱন কৰে । ই খাদ্যত থকা সকলো অবাঞ্চিত চেনি পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাব পাৰে ।

ওজন কমাবলৈ সহায় কৰে(Helps In Weight Management)

চিয়া গুটিয়ে আপোনাক শক্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ওজন কমোৱাত সহায় কৰে । কাৰণ চিয়া বীজত কিছুমান মৌল পোৱা যায় যিয়ে পেট আৰু অন্ত্ৰত জমা হোৱা চৰ্বি গলি বা জ্বলাই দিয়ে । ইয়াৰ সহায়ত আপোনাৰ ওজন বৃদ্ধি নহয় আৰু আপুনি বিশেষ ভোক অনুভৱ নকৰে । যিহেতু এই বীজবোৰত কেলৰি কম আৰু উচ্চ ঘনত্বৰ লাইপোপ্ৰটিন এইচ ডি এল বেছি থাকে । হাই ডেঞ্চিটিৰ বাবে লাইপোপ্ৰটিন হৈছে এবিধ ভাল কলেষ্টেৰল যিয়ে তেজৰ পৰা বেয়া কলেষ্টেৰল শোষণ কৰি পুনৰ যকৃতলৈ লৈ যায় (Does chia seed reduce belly fat?)। ইয়াৰ ফলত শৰীৰত জমা হোৱা চৰ্বি কমি যায় (Who should not eat chia seeds?)। যিকোনো পানীয়ৰ লগত মিহলি কৰি চিয়া গুটি ব্যৱহাৰ কৰিলে মানুহৰ ভোক কমি যায়, যাৰ বাবে ব্যক্তিজনে ভোক অনুভৱ নকৰে, আৰু খাদ্যৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰে, আৰু চিয়া বীজে আপোনাক প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ই আপোনাক শক্তি প্ৰদান কৰে ।

ডায়েবেটিছ ব্যৱস্থাপনাত সহায় কৰে (Helps In Diabetes Management)

ডায়েবেটিছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ’ল খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে হঠাতে চেনিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱা । চিয়া বীজত থকা ষ্টাৰচ আৰু কাৰ্ববোৰ আন খাদ্যতকৈ অধিক লাহে লাহে তেজলৈ নিৰ্গত হয় । এই ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্গত হোৱাটোৱে শৰীৰৰ কোষবোৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ শোষণ কৰাত সহায় কৰে । এইদৰে ই তেজৰ চেনি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শৰীৰৰ ইনচুলিনৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰে । সেয়েহে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ই অতি উপকাৰী । ইয়াৰ বিশদ সুবিধাসমূহ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।

চিয়া গুটি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব(How to Use Chia Seeds)

ৰোগীয়ে তেওঁৰ চিকিৎসকৰ সৈতে চিয়া বীজ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগে, যদি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কয় তেন্তে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷

চিয়া-লেমন ডিটক্স ড্ৰিংক: ই ওজন কমাবলৈ অতি ফলপ্ৰসূ ৷

চিয়া বীজ এচামুচ লৈ পানীৰে ভৰা বটলত তিয়াই লওক । তাত নেমুৰ পাতল টুকুৰা এটা দিব । ডিটক্স ড্ৰিংকটো এঘণ্টা ধৰি ৰাখক আৰু তাৰ পিচত সেৱন কৰক ।

চিয়া চালাড

আপোনাৰ ফল বা শাক-পাচলিৰ চালাডত চিয়া গুটি ছটিয়াই দিব । ইয়াৰ ফলত চালাডত আঁহ সমৃদ্ধ হয় আৰু এইদৰে তেজৰ চেনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ।

দালিয়াৰ সৈতে চিয়া বীজ

ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে দালিয়া আটাইতকৈ উত্তম ব্ৰেকফাষ্ট । দালিয়াত সামান্য পৰিমাণৰ চিয়া গুটি ছটিয়াই তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা কম কৰিব পাৰে ।

চিয়া বীজৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া (Side Effects of Chia Seeds)

চিয়া গুটি সেৱন কৰিলে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ বেছি পৰিমাণে সেৱন কৰিলে বা এনেধৰণৰ কিছুমান বিশেষ পদাৰ্থৰ প্ৰতি এলাৰ্জী হ’লে । Chia বীজৰ ক্ষতি বা কিছু পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানো আহক-

ইয়াত আঁহ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । যিটো আপোনাৰ পেটৰ বাবে আৰু হজম শক্তিৰ বাবে উপকাৰী । কিন্তু অধিক পৰিমাণে আঁহ সেৱন কৰিলে পেট ফুলা, বমি আৰু ডায়েৰিয়া হ’ব পাৰে । গতিকে সীমিত পৰিমাণত সেৱন কৰক । সাধাৰণ মাত্ৰাৰ পৰামৰ্শ হ’ল ০.৭ আউন্স (২০ গ্ৰাম বা প্ৰায় ১.৫ চামুচ) চিয়া বীজ প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ ।

কিছুমান লোকে চিয়া বীজ খোৱাৰ পিছত ফোঁহা, মূৰৰ বিষ আৰু খজুৱতি আদি এলাৰ্জিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অনুভৱ কৰে । তীব্ৰ এলাৰ্জিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত এনাফিলেক্সিছ হ’ব পাৰে ।

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে চিয়া বীজ উপযুক্ত পৰিমাণে সেৱন কৰিব লাগে । অত্যধিক পৰিমাণে সেৱন কৰিলে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা কম কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াত আঁহৰ পৰিমাণ বেছি ।

চিয়া বীজ অতিমাত্ৰা সেৱন কৰিলে শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ আশংকা হ’ব পাৰে । ইয়াক সঠিকভাৱে সেৱন কৰিব লাগে । চিয়া গুটি খোৱাৰ সময়ত পানী শোষণ কৰে আৰু তেনেকৈ ফুলি উঠে । এইদৰে এবাৰতে অত্যধিক সেৱন কৰিলে শ্বাসৰুদ্ধ হ’ব পাৰে ।

চিয়া বীজ অধিক পৰিমাণে সেৱন কৰিলে ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান ঔষধৰ লগত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কৰিব পাৰে । সেইবাবেই চিয়া গুটি সঠিক পৰিমাণত সেৱন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন ।

