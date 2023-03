প্ৰায় সকলো মহিলাই শৰীৰৰ পৰা চুলি আঁতৰাবলৈ ৱেক্সিং কৰে(Health news) । এইটো এটা সাধাৰণ পদ্ধতি, যিটো বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে । কিন্তু বহুতে ৱেক্সিং কৰাৰ পিছত ফোঁহা, বিৰক্তি, ব্ৰণ আৰু অন্যান্য ছালৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়(What to do before waxing to prevent ingrown hairs)।

যদি আপুনিও একেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, আৰু মোম লগোৱাৰ পিছত কোমল ছাল বিচাৰে, তেন্তে আমি আপোনাৰ বাবে বিশেষ টিপছ লৈ আহিছো(terrible ingrown hairs after waxing)। এজন বিশেষজ্ঞই ৱেক্সিঙৰ পিছত কোমল ছাল পাবলৈ কিছুমান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিছে(Waxing Tips)।

ডাঃ গীতিকা মিত্তল গুপ্তাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে, "যদি আপুনি ৱেক্সিং কৰি থাকে, তেন্তে আপুনি সুস্থ ছালৰ বাবে এই ৫টা সহজ টিপছ অনুসৰণ কৰিব লাগিব ।"

ৱেক্সিং কৰাৰ পূৰ্বে এই ৫ টা কথা মনত ৰাখিব

মাহেকীয়া হোৱাৰ ১-২ সপ্তাহ আগতে ৱেক্সিং কৰাব লাগে

পিৰিয়ড বা ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত আমাৰ শৰীৰটো অধিক সংবেদনশীল হৈ পৰে । সেইবাবেই বিশেষজ্ঞসকলে মাহেকীয়া আৰম্ভ হোৱাৰ এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহ আগতে ৱেক্সিং কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে, যাতে বিষৰ অভিজ্ঞতা কমি যায়(What should I keep in mind before waxing)।

৪-৫ দিন আগতে ৰেটিনল ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক

ৰেটিনলে আমাৰ ছালখন সুক্ষ্ম কৰি তোলে(How do you prevent pimples before waxing)। কাৰণ ভেকচিনৰ কাম হৈছে চুলি আঁতৰোৱা, ইয়াৰ দ্বাৰা সুক্ষ্ম ছালখন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’ব পাৰে । গতিকে ৰেটিনলৰ ব্যৱহাৰ কেইদিনমান আগতে বন্ধ কৰিব লাগে ।

এক ৰাতিৰ পূৰ্বে এক্সফোলিয়েট কৰক

যদি সঠিকভাৱে এক্সফোলিয়েচন কৰা হয় তেন্তে ই ছালৰ মৃত কোষবোৰ আঁতৰাই পেলায় । মৃত ছালৰ কোষবোৰে ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু নতুন কোষবোৰে এক্সফোলিয়েচনৰ সৃষ্টি কৰে । এই ৱেক্সিং কৰিলে শিপাৰ লগতে চুলিও সহজেই ওলাই আহিব ।

আপোনাৰ ছালখন শুকান আৰু পৰিষ্কাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰক

ৱেক্সিঙৰ আগতে সদায় ছালখন পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা ৱেক্সিঙে আপোনাৰ ছালত ভালদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে চুলিখিনিও সঠিকভাৱে আঁতৰাব পাৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি ৱেক্সিং কৰাৰ পিছত ফোঁহা ওলোৱাৰ পৰাও হাত সাৰিব ।

ঔষধযুক্ত ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰক

এই ধৰণৰ ক্ৰীমে ছালত বাকী থকা ৱেক্সক আঁতৰাই আপোনাৰ ছাল পৰিষ্কাৰ আৰু কোমল হৈ পৰিব ।

লগতে পঢ়ক: PCOS: পিচিঅ’এছৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিশা গ্ৰহণ কৰক এই ৫বিধ খাদ্য