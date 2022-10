স্প'ৰ্টছ ডেস্ক, ১৮ অক্টোৱৰ : বিচিচিআইৰ ৯১ তম বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত (AGM of BCCI) মঙলবাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ (BCCI) সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৰ'জাৰ বিন্নী (Roger Binny) । কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সংস্থাৰ (Karnataka State Cricket Association) সভাপতি বিন্নীয়ে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীৰ পৰা কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব । ইপিনে,অসমৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবেও আহিছে এক সুখবৰ । অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ (Secretary of Assam Cricket Association) সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া বিচিচিআইৰ (Debajit Saikia elected as Joint Secretary of BCCI) যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

বিচিচিআইৰ যুটীয়া সম্পাদক নিৰ্বাচিত দেৱজিৎ শইকীয়া

আনহাতে,গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পুত্ৰ জয় শ্বাহে বিচিচিআইৰ সচিব (Jay Shah is BCCI secretary) হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে । তদুপৰি ৰাজীৱ শুক্লাও ব'ৰ্ডৰ উপ-সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে । সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিৰ্বাচিত হোৱা বিচিচিআইৰ আন বিষয়ববীয়সকলৰ ভিতৰত আছে আশীষ শ্বেলাৰ(কোষাধ্যক্ষ)। ইপিনে,বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ অৰুণ ধুমল আই পি এলৰ নতুন অধ্যক্ষ হ'ব (Arun Dhumal is new chairman of IPL)।

বিচিচিআইৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত কয়,"এইটো এইটো প্ৰায় নিশ্চিত যে জয় শ্বাহে আইচিচি বোৰ্ডৰ বৈঠকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব।'' উল্লেখ্য় যে বিচিচিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে দক্ষিণ মুম্বাইৰ এখন বিলাসী হোটেলত বিচিচিআইৰ ৯১ তম বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখন অনুস্থিত হয় ।

বিন্নী এজন ক্ৰিকেট অলৰাউণ্ডাৰ আছিল । ১৯৮৩ চনৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় বলিং প্ৰদৰ্শনৰে সৰ্বাধিক উইকেট সংগ্ৰহকাৰী (১৮ উইকেট) হিচাপে পৰিগনিত হৈছিল ।আনহাতে, ১৯৮৫ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত বিশ্ব শৃংখলা ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপতো তেওঁ ১৭টা উইকেট দখল কৰিছিল ।

বিন্নীয়ে তেওঁৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰ বাংগালোৰৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ১৯৭৯ চনৰ ঘৰুৱা শৃংখলাৰ প্ৰথম টেষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । ইমৰাণ খান আৰু চাৰফৰাজ নাৱাজৰ দৰে বলাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিষেক মেচখনত ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কৃতিত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁ এজন উপযোগী চুইং বলাৰ আৰু সেই সময়ৰ ভাৰতীয় দলৰ এজন সুদক্ষ ফিল্ডাৰ আছিল ।

লগতে পঢ়ক: Corruption in dumping ground: বিলাসীপাৰা পৌৰসভাত ভয়ংকৰ লুন্ঠনৰাজ