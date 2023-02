নেশ্যনেল ডেস্ক, 17 ফেব্ৰুৱাৰী : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য নিৰ্বাচক চেতন শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিছে (Chetan Sharma Resign) । জি টিভিয়ে কৰা ষ্টিং অপাৰেচনৰ পিছতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য নিৰ্বাচকগৰাকীয়ে হয়তো নিজে পদত্যাগ কৰিব নহয় বিচিচিআইয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল । এনে এক সময়তে শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে চেতন শৰ্মাই (Board of Control for Cricket in India) ।

উল্লেখ্য যে, এটা ষ্টিং অপাৰেচনত ভাৰতৰ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ মুখ্য নিৰ্বাচক চেতন শৰ্মাই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ উদঙাই দিছিল আৰু তেওঁ বিৰাট কোহলী, ৰোহিত শৰ্মা, সৌৰভ গাংগুলীৰ লগতে ভাৰতীয় খেলুৱৈক লৈ উত্থাপন কৰিছিল বিতৰ্কিত প্ৰশ্নৰ । ষ্টিং অপাৰেচনৰ সময়ছোৱাত বহু ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে নিজকে সুস্বাস্থ্যবান দেখুৱাবলৈ বেজী লয়, যাতে তেওঁলোকে ক্ৰিকেট মেচবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।

জি টিভিয়ে চলোৱা এই ষ্টিং অপাৰেচন পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে জয় শ্বাহলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য নিৰ্বাচকগৰাকীয়ে ৷

