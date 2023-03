নেশ্যনেল ডেস্ক, ৩০ মাৰ্চ : আজি ৰাম নৱমী (Ramnavami 2023) ৷ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছে ৰাম নৱমীৰ উৎসৱ । ৰাম নৱমী উপলক্ষে আজিৰ দেশৰ বহুকেইখন জিলাত বন্ধ আছে কেবাটাও ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী বেংক (Bank Holiday on Ramnavami )। অৱশ্যে দেশৰ একাংশ জিলাত খোলা আছে ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী বেংক ৷ ৰাম নৱমীৰ দিনা বেংক বন্ধ হৈ থকা চহৰবোৰৰ তালিকা তলত উল্লেখ কৰা হ’ল (bank holiday on ram navami in some cities of India) -

বেংক বন্ধ থকা চহৰসমূহ হ’ল :

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি, ৰাম নৱমী উৎসৱ উপলক্ষে দেশৰ কেবাখনো চহৰত বন্ধ ৰখা হৈছে বেংক সেৱা (Bank Holiday on Ram Navami on 30th March 2023) ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত চহৰসমূহ হ’ল - হায়দৰাবাদ, বাংগালুৰু, চেন্নাই, মুম্বাইৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতৰ চহৰসমূহ ৷ ইয়াৰ উপৰিও জয়পুৰ, কানপুৰ, লক্ষ্ণৌ, আহমেদাবাদ, বেলাপুৰ, ভোপাল, নাগপুৰ, পাটনা, গুৱাহাটী, ইম্ফল, শিমলা আদি চহৰতো ৰাম নৱমী উপলক্ষে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে বেংকৰ কামকাজ ৷

লগতে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীতো বন্ধ আছে বেংক (Bank Holiday on Ramnavami 2023)। ইয়াৰ উপৰিও জম্মু, কোচি, ৰাঁচী, আগৰতলা, আইজল আৰু কলকাতাতো বন্ধ হৈ আছে বেংকসেৱা । অৱশ্যে একে সময়তে আজি তিৰুৱনন্তপুৰম, শ্ৰীনগৰ, পানাজী, ৰায়পুৰ, শিলচৰ আদি চহৰত বেংক খোলা আছে ।

আজি কেনেদৰে কৰিব বেংকৰ লেনদেন :

ৰাম নৱমী উপলক্ষে আজি বন্ধ হৈ আছে বেংকৰ কামকাজ ৷ অৱশ্যে নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে এটা একাউণ্টৰ পৰা আন এটা বেংক একাউণ্টলৈ আজি ধন স্থানান্তৰ কৰি পাৰিব ৷ নাইবা ইউপিআই (UPI) পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিও ধনৰ লেনদেন কৰিব পাৰিব । একে সময়তে এটিএম (ATM) ৰ সহায়তো নগদ ধন উলিয়াব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে, চ’ত মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ নৱমী তিথিৰ দিনা পালন কৰা হয় ৰাম নৱমী উৎসৱ । ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, ৰাম নৱমীৰ দিনটোতে জন্ম হৈছিল ভগৱান শ্ৰী ৰামৰ । সেই উদ্দেশ্যে অতীজৰে পৰা ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ হিন্দুধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰি আহিছে ৰাম নৱমী ৷

