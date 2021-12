নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৬ ডিচেম্বৰ: বাংলাদেশৰ ৫০ সংখ্যক বিজয় দিৱস উপলক্ষে ত্ৰিপুৰাত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে(Bangladesh victory Day celebrated in Tripura) । বৃহস্পতিবাৰে এই অনুষ্ঠানত অংশ লয় ত্ৰিপুৰাত কৰ্তব্যৰত হৈ থকা বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত মহম্মদ জোবেইদ হুছেইনে(Md Jobayed Hossen in victory Day program) । ১৯৭১ চনত বাংলাদেশৰ মুক্তি যুদ্ধত ভাৰতৰ অৱদানৰ বিষয়ে তেওঁ স্মৰণ কৰে । বাংলাদেশৰ বিজয় দিৱসৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ তেওঁ কয় যে, বাংলাদেশৰ মুক্তি যুদ্ধৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ত্ৰিপুৰাৰ স্থানবোৰ সঠিকভাৱে চিনাক্তকৰণৰ বাবে বাংলাদেশ চৰকাৰ আগ্ৰহী(Bangladesh keen to preserve places linked with 1971 war) ।

তেওঁ জনায় যে, ইতিমধ্যে তেওঁ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে । এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, তেওঁৰ কাৰ্যালয়েও এই সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । ইতিমধ্যে ৫ দশক পাৰ হৈ গৈছে আৰু বহুতো পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । গতিকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত কিছু জটিলতা আহি পৰিছে ।

ঐতিহাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, যি স্থানৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে যুদ্ধ পৰিচালনা আৰু ৰণনীতি যুগুত কৰিছিল সেইবোৰ স্থান বৰ্তমান চিনাক্ত কৰাটো অতি কঠিন । কিয়নো সেই স্থানত বৰ্তমান কোনো চিহ্ন বাকী ৰোৱা নাই । সেই স্থানবোৰক যুদ্ধ স্মাৰক হিচাপে বিকশিত কৰিবলৈ সঠিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ লগতে জনায় যে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে দক্ষিণ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ অন্তৰ্গত চোট্টাখোলাত থকা ইণ্ডো-বাংলা মৈত্ৰী উদ্যানখন চিনাক্ত কৰিছে । যুদ্ধৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা বাংকাৰবোৰ এতিয়াও আছে । হাবুল বেনাৰ্জীৰ বাগিচাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । মহম্মদ জোবেইদ হুছেইনে জনাইছে যে, ৰাজ্যখনত যুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতি বিজড়িত ২০ খনৰো অধিক স্থান আছে ।

কিয়নো লাখ লাখ শৰণাৰ্থীয়ে ত্ৰিপুৰাত আশ্ৰয় লৈছিল । প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, শৰণাৰ্থী শিবিৰ আৰু কবৰস্থান আদিও সেই সময়ত আছিল । এই সকলোবোৰ চিনাক্ত কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । আনহাতে, বাংলাদেশৰ মুক্তি যুদ্ধৰ সময়ৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে, তেতিয়া তেওঁলোকে চাইকেল ৰেলী, আলোচনা অনুষ্ঠান আদি আয়োজন কৰিছিল ।

