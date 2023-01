নিউজ ডেস্ক, 18 জানুৱাৰী: বাংলাদেশে ইয়াত শৰণাৰ্থী হিচাবে থকা ১০ লাখৰো অধিক ৰোহিংগীয়াক পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ লগতে ৰোহিংগীয়াসকলক ম্যানমাৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ ভাৰত আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে (Rohingya refugees in Bangladesh) ৷ ভূপালত জি-২০ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া ‘থিংক-২০’ বৈঠকত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ চেণ্টাৰ ফৰ পলিচি ডাইলগৰ ফেল’ দেৱপ্ৰিয়া ভট্টাচাৰ্যই এই আহ্বান জনায় (Think 20 conference in Bhopal)।

থিংক-20 সন্মিলনত ৰোহিগীয়াৰ প্ৰসংগ

মঙলবাৰে বৈঠকৰ সামৰণি দিনটোত ভাষণ দি ভট্টাচাৰ্যই কয় যে, বাংলাদেশে ১০ লাখ ৰোহিংগীয়াক পুনৰ সংস্থাপন কৰিছে । দিন বাগৰাৰ লগে লগে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ কয় । ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয় যে, ৰোহিংগীয়াসকলক শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ সমান্তৰালকৈ সকলো সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে । বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বহু প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও ৰোহিংগীয়া সম্প্ৰদায়ে মৌলিক সুবিধাসমূহৰ সৈতে যুঁজি আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে (Bangladesh rehabilitating over a million Rohingya)।

ভট্টাচাৰ্যই কয় যে, দেশত বসবাস কৰা ৰোহিংগীয়াসকলক বিতাড়নৰ বাবে বাংলাদেশে ভাৰত আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা সহায় বিচাৰে । এইক্ষেত্ৰত বাংলাদেশে আন দেশৰ পৰাও সহায় বিচৰা বুলি তেওঁ কয় । ‘‘ৰোহিংগীয়াসকল ম্যানমাৰলৈ উভতি যাব লাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো দেশৰ পৰা কোনো সহায় পোৱা নাই’’ বুলি ভট্টাচাৰ্যই আক্ষেপেৰে কয় (Bangladesh raises rohingya issue in G20)।

ৰোহিংগীয়াসকলক বিতাড়িত কৰাৰ বাবে আন দেশসমূহে প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে দেৱপ্ৰিয়া ভট্টাচাৰ্যই । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উপৰিও ভাৰত, চীন, ৰাছিয়াৰ দৰে দেশৰ পৰাও সহযোগিতা বিচাৰি আবেদন জনাইছে বাংলাদেশে । ইফালে, মঙলবাৰে দুদিনীয়া থিংক-২০ৰ সামৰণি পৰে । এই বৈঠকত ভাৰতকে ধৰি ২২ খন দেশৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে (Think 20 meeting under G20 summit end in bhopal)।

দুদিনীয়া থিংক-20 সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল গ্ল’বেল গভাৰ্ণেঞ্চ উইথ লাইফ, মূল্যবোধ আৰু কল্যাণ, কাঠামোত সহযোগিতাক লাভান্বিত কৰা, বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তিৰ উদ্দেশ্য কৰি ৷ উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে গৱেষণা আৰু তথ্য ব্যৱস্থা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সুশাসন আৰু নীতি বিশ্লেষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছিল এই সন্মিলনৰ ৷ নীতি আয়োগ আৰু আন কেইবাটাও সংস্থাই এই সন্মিলনলৈ সঁহাৰি জনায় ৷

এই সন্মিলনত থিংক-20 টাস্ক ফ’ৰ্চৰ সদস্য, শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, নীতি নিৰ্ধাৰক, কূটনীতিবিদ, ইউনিচেফ আৰু অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা, ব্যক্তিগত খণ্ড, ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু নাগৰিক সমাজক একত্ৰিত কৰা হয় ৷ ‘শিশুৰ বাবে বিনিয়োগ’ সন্দৰ্ভত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞসকলে জি-২০ৰ সন্মুখত নীতিগত পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷

পেনেলে শিশুকেন্দ্ৰিক নীতিত বিনিয়োগ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিয়ে প্ৰগতিশীল সাৰ্বজনীন শিশু সুবিধাসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ৷ বিশেষকৈ শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক বছৰবোৰত, প্ৰসূতিৰ সুবিধা আৰু শিশুৰ যত্নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, প্ৰাৰম্ভিক বছৰবোৰত বিনিয়োগ কৰিলে সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি কৰিবলৈ জ্ঞানমূলক পুঁজিৰ পোষকতা কৰিব পৰা যায় ।

দুদিনীয়া এই সন্মিলনৰ ফলাফলসমূহ প্ৰকাশ কৰি আৰ আই এছৰ সঞ্চালক প্ৰধান শচীন চতুৰ্বেদীয়ে কয় যে, উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ভূমিকাক স্বীকৃতি দিয়া দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে । মহিলাৰ উদ্যোগীকৰণক প্ৰসাৰিত কৰিব লাগে । শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগে সেই অগ্ৰাধিকাৰ আৰু মনোযোগ লাভ কৰা নাই ।

ইয়াৰ বাবে আমি জি-২০ ৰ বহল আলোচনাত শিশু-নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিছো, যেনে পুষ্টি আৰু গুণগত শিক্ষা । মানৱতাৰ কাইলৈৰ বাবে, আজি শিশুৰ ওপৰত বিনিয়োগ কৰোঁ আহক বুলি চতুৰ্বেদীয়ে উল্লেখ কৰে । ইউনিচেফৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ আঞ্চলিক সঞ্চালক জৰ্জ লাৰিয়া-আডজেইয়ে কয় যে, জি-২০ দৃষ্টিভংগী হৈছে এক পৃথিৱী, এক পৰিয়াল আৰু এক ভৱিষ্যত ৷ যাৰ লক্ষ্য ব্যক্তি আৰু জাতিৰ মগজুৰ শক্তি বা জ্ঞানমূলক ক্ষমতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া ।

“আমি জানো যে শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কালত বিনিয়োগ কৰাটো অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ এক শক্তিশালী চালক হ’ব পাৰে । বিশ্বই জ্ঞানমূলক বিকাশক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়োজন, যাৰ বাবে বিকাশৰ বাবে নতুন আৰ্হিৰ প্ৰয়োজন । আমি জানো যে ভাৰতে জি-২০ত আগবাঢ়ি থকাৰ লগে লগে এই নতুন মডেলৰ উন্মেষ ঘটিব ।’’ জৰ্জ লাৰিয়া-আডজেইয়ে এইদৰে কয় ৷

