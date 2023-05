আপুনি কাম কৰি উঠাৰ পিছত কান্ধ, ডিঙি বা পিঠিৰ বিষ, চোকা বিষ বা জঠৰতাও অনুভৱ কৰে নেকি ? অথবা কেতিয়াবা পুৱা শুই উঠাৰ পিছত পিঠিৰ বিষ, বিশেষকৈ কঁকালৰ তলৰ অংশত বিষ আৰু বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈ অস্বস্তি অনুভৱ কৰে নেকি ? নাইবা ডিঙি, কান্ধ বা পিঠিত কম সময়ৰ ব্যৱধানত অত্যধিক বিষ হয় নেকি? তেনেহ’লে সাৱধান হওক কাৰণ আপোনাৰ বেয়া শাৰীৰিক ভংগীমাৰ বাবে এনে হ’ব পাৰে (examples of bad posture)।

অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু ফিজিঅ’থেৰাপিষ্ট সকলে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা বেয়া জীৱনশৈলী আৰু বেয়া ভংগীমাৰ বাবে আৰু হাড় আৰু পেশীৰ ৰোগ বা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত চাপৰ বাবে সকলো বয়সৰ লোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বিশেষকৈ ডিঙি, কান্ধ, কঁকাল আৰু নিতম্বৰ গাঁঠিৰ বিষ, জঠৰতা আৰু অস্বস্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ বৃদ্ধি দেখা পোৱা গৈছে ৷ (causes of bad posture)।

বেয়া ভংগীমাই শৰীৰক অধিক অসুস্থ কৰি তোলে

দিল্লীৰ প্ৰীতমপুৰস্থিত তোমৰ ফিজিঅ’থেৰাপি ক্লিনিকৰ চিকিৎসক ডাঃ ৰতন তোমৰে কয় যে, বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা সকলো বয়সৰ লোকে পেশীৰ বিষ বা পেশীৰ বিষ, পিঠিৰ জঠৰতা, পিঠি, কান্ধ আৰু ডিঙিৰ বিষ আদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে আৰু উপষম বিচাৰি তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰত ভিৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁ কয় যে, তেওঁৰ প্ৰায় ৪০% ৰোগী কম বয়সীয়া আৰু বেয়া শাৰীৰিক ভংগীমাৰ ফলত হোৱা কঁকালৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ অংশৰ বিষ আৰু কান্ধৰ বিষৰ বাবে তেওঁলোকে ফিজিঅ’থেৰাপি গ্ৰহণ কৰি আছে (Bad posture is increasing the problem)।

একে সময়তে ডেৰাডুনৰ জ্যেষ্ঠ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হেম যোশীয়েও বিশ্বাস কৰে যে কঁকালৰ বিষ, ডিঙি আৰু কান্ধত বিষ আৰু জঠৰতা বা টেক্সট ডিঙি, মেৰুদণ্ডৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ অংশ আৰু ওপৰৰ অংশৰ বিষ, ডিঙিত জাম বা মচলাৰ দৰে সমস্যাৰ বাবে নিতম্ব আৰু উৰু, কঁকালত জঠৰতা বা ভুল ভংগীমা বহু পৰিমাণে দায়ী । আৰু কেৱল এয়াই নহয়, কেতিয়াবা এনে সমস্যাৰ যত্ন নল’লে হাড় আৰু গাঁঠিৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । (is bad posture permanent)।

তেওঁ কয় যে যে এই ধৰণৰ বিষৰ সমস্যা কাম কৰা লোক বা চকী বা কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহু সময় বহি অবিৰতভাৱে কাম কৰা লোকৰ মাজত বেছিকৈ দেখা যায় । আচলতে বহু সময় মূৰটো নমাই বহি থাকিলে বা ডিঙি, কান্ধ আৰু মেৰুদণ্ডত চাপ থকা অৱস্থাত বহিলে কঁকালৰ ওপৰৰ অংশত, ডিঙি আৰু কান্ধৰ মাজত চোকা টান বা চোকা বিষ অনুভৱ কৰা হয় ৷ (bad posture symptoms)। ইয়াৰ বাহিৰেও এই অৱস্থাৰ বাবে বহুতে ডিঙি আৰু মূৰৰ পিছফালে বিষ আৰু গধুৰতা অনুভৱ কৰে, গোটেই পিঠিত বিষ অনুভৱ কৰে, কঁকালৰ তলৰ অংশত বিশেষকৈ ঠেংৰ ওপৰৰ অংশত তীব্ৰ বিষ আৰু হাড় বা নিতম্বত বিন্ধা অনুভৱ কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে কেৱল উঠিবলৈ, খোজ কঢ়া বা বহিবলৈ ভংগীমা বেয়া হোৱাৰ বাবেই নহয়, কেতিয়াবা ভুলকৈ শুই থকা বা বেঁকা হোৱা, গধুৰ বস্তু তুলি লোৱা, জপিয়াই বা দৌৰাৰ বাবেও এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

ডাঃ যোশীৰ মতে ভংগীমা বেয়া হোৱা, হাড় আৰু পেশীৰ দুৰ্বলতা, পেশীৰ প্ৰদাহ, ইয়াৰ ক্ষতি বা নমনীয়তাৰ অভাৱ, বিভিন্ন ধৰণৰ বাতবিষ, স্লিপ ডিস্ক, স্পণ্ডাইলাইটিছ, ছাইটিকা, কান্ধৰ গাঁঠি আৰু গাঁঠিৰ লগত জড়িত সমস্যা সম্পৰ্কীয় সমস্যা আৰু ৰোগ এনে বিষ আৰু সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে (What causes my bad posture)।

সাৱধানতা

ডাঃ হেম যোশীয়ে লগতে কয় যে যদি হাড় বা পেশীৰ লগত জড়িত কোনো সমস্যা জিনজনিত নহয় বা কোনো গুৰুতৰ ৰোগৰ ফল নহয়, তেন্তে বহু পৰিমাণে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, সঠিক জীৱনশৈলী, শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ আৰু সঠিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা সহজেই উপশম পাব পাৰি ৷ (How can I fix my bad posture)।

ডাঃ যোশীৰ মতে, আজিৰ যুগত প্ৰায়ে খাদ্যৰ বিঘিনি দেখা যায় । যাৰ বাবে শৰীৰে হাড় আৰু পেশীবোৰ সুস্থ আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিৰ অভাৱ হয়। একে সময়তে উপলব্ধ পুষ্টিও সঠিকভাৱে শৰীৰত শোষণ নহয়। হাড়বোৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ এনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় য’ত কেলচিয়াম, সকলো ধৰণৰ ভিটামিন বিশেষকৈ ভিটামিন ডি আৰু খনিজ পদাৰ্থ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে । ইয়াৰ উপৰিও নিয়মীয়া ব্যায়ামে হাড় আৰু পেশীৰ শক্তিও বৃদ্ধি কৰে (How can I fix my bad posture)।

কেনেকৈ সকাহ পাব পাৰি

ডাঃ যোশীয়ে কয় যে সঠিক ভংগীমা পালন কৰি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এনে সমস্যাৰ পৰা বহুখিনি সকাহ পাব পাৰি । এনে বিষ আৰু অন্যান্য সমস্যা ৰোধ কৰাত আৰু সকাহ পোৱাত কিছুমান কথাই অতি সহায়ক হ’ব পাৰে, ইয়াৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ-

সদায় পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগে আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে ।

নিয়মিতভাৱে যোগাসন, ব্যায়াম বা অন্ততঃ ষ্ট্ৰেচিং ব্যায়াম কৰক ।

সদায় আগলৈ হেলান দি, কান্ধ দুটা বেঁকা কৰি বা বেঁকা হৈ বহি নাথাকিব ।

চকী-টেবুলত বহি যিকোনো কাম কৰি থাকোঁতে কঁকালৰ পৰা বেছি বেঁকা কৰি মূৰটো তললৈ বহু সময় ওলোমাই বহি নাথাকিব । যদি বহু সময় বহি বহি কাম কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে মনত ৰাখিব যে কঁকাল, আঁঠু আৰু ডিঙি একেবাৰে পোন হ’ব লাগে আৰু নিয়মীয়াকৈ চকীৰ পৰা উঠি অলপ লৰচৰ কৰি থাকিব লাগে ।

ডিঙি হেলনীয়া কৰি স্মাৰ্টফোনৰ স্ক্ৰীণ অবিৰতভাৱে চোৱাটোৱে টেক্সট নেক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যেতিয়াই আপুনি মোবাইল বা লেপটপত কাম কৰে তেতিয়াই মনত ৰাখিব যে ই আপোনাৰ চকুৰ ৰেখাত থাকিব লাগে ।

শুই থকা অৱস্থাত মোবাইল চোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

শুই থকাৰ সময়ত ডাঠ আঠুৱা পৰিহাৰ কৰিব লাগে । বিশেষকৈ যিসকল লোকে ইতিমধ্যে কঁকালৰ বিষ বা মেৰুদণ্ডৰ লগত জড়িত সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে পাতল আঠুৱা এখন লৈ শুব লাগে আৰু সম্ভৱ হ’লে কোনো ধৰণৰ আঠুৱা নাখাব ।

যিকোনো গধুৰ বা লঘু বস্তু কঁকালৰ পৰা আগলৈ বেঁকা কৰি তুলি লওঁতে সাৱধান হওক ।

জোকাৰণিৰ বাবে কেতিয়াও আগলৈ হেলান দিব নালাগে ।

যদি আপুনি আগলৈ বেঁকা কৰি তুলি লওঁতে কঁকালত চাপ বা আন কোনো ধৰণৰ সমস্যা অনুভৱ কৰে, তেন্তে আগলৈ বেঁকা কৰি সামগ্ৰী তুলি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আঁঠু লৈ বহি সামগ্ৰী তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন

ডাঃ হেম যোশীয়ে জনায় যে বিষ শৰীৰত যি ঠাইতে নাথাকক কিয়, বিষৰ কাৰণ আৰু তীব্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসকে সমস্যাটোৰ চিকিৎসা কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, ভংগীমাৰ লগত জড়িত কাৰণত হোৱা বিষত চিকিৎসকে সাধাৰণতে বিষ নিৰাময়কাৰী ক্ৰীম, ঠাণ্ডা বা গৰম কম্প্ৰেছ, মৃদু ব্যায়াম আৰু কেতিয়াবা লঘু হাতৰ মালিচৰ সৈতে অতি মৃদু বিষনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

আনহাতে যিকোনো ৰোগ বা জটিল অৱস্থাত কঁকালৰ অত্যধিক বিষ হ’লে ঔষধৰ লগতে বিচনাত জিৰণি লোৱা বা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰো পৰামৰ্শ দিব পাৰি । তেওঁ বুজাইছে যে, কিছুমান সমস্যাত চিকিৎসাৰ লগতে ফিজিঅ’থেৰাপীও উপকাৰী ।

তেওঁ আৰু কয় যে যদি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বিষ নিৰাময় ক্ৰীম বা মৃদু বিষনাশক ঔষধৰ পৰা কোনো সকাহ পোৱা নাযায় আৰু যদি লৰচৰ বা কাম কৰাত বহুত সমস্যা হয়, তেন্তে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰোৱা উচিত। কাৰণ কেতিয়াবা সমস্যাটোক আওকাণ কৰিলে সমস্যাটো অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

