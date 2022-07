নেশ্যনেল ডেস্ক,২৭ জুলাই : সম্প্ৰতি দেশজুৰি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিধেয়কক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । এই বিধেয়কখনক কোনো যদি যুক্তিৰে সমালোচনা কৰিছে শাসকীয় পক্ষৰ একাংশই আকৌ এই বিধেয়কৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে ৰাইজক সজাগ কৰিছে । তেনে সময়তে এই বিধেয়কক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।

এই বিধেয়ক সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বাকী ৰাজ্যসমূহে অসমৰ পৰা শিক্ষা লোৱা প্ৰয়োজন বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে (Assam should be an example for Population Control Bill)। তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ইতিমধ্যে চৰকাৰে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিধেয়ক আনিছে আৰু অসমত চৰ্চাত থকা বিধেয়কখনৰ বিষয়ে সকলোৱে অৱগত জানে (Assam CM on Population Control Bill)। দিল্লীলৈ পাঁচ দিনীয়া চৰকাৰী ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত এই কথা কয় ।

আনহাতে চৰ্চাত থকা শিলচৰৰ সেউজ ক্ষেত্ৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে (Himanta Biswa Sarma on Silchar Green Field Project)। ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা মতে প্ৰকল্পটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি অধিগ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়লৈ চূড়ান্ত প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব । আনহাতে প্ৰকল্পটোৱে অঞ্চলটোত কেনেদৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আনিব আৰু লোকসকলক লাভান্বিত কৰিব সেয়া বুজাবলৈ তেওঁ ডলু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসহ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালবোৰক সাক্ষাৎ কৰিবলৈও শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্ছেদিত পৰিয়ালকবোৰক পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণৰ আশ্বাস দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা মতে তেওঁ নেভেলি লিগ্নাইট কৰ্প'ৰেচন লিমিটেডৰ ১,০০০ মেগাৱাটৰ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁ আগষ্ট মাহত গুৱাহাটীত এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কয়লা আৰু খনি মন্ত্ৰী প্ৰলহাদ যোশীৰ পৰা এটা দিন বিচাৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক জি-২০ সন্মিলনৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ ৪৫ টা সন্মিলনৰ এক আৱণ্টন বিচাৰিছে । দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি বানপানীৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ, যাৰ ভিতৰত আছে পথ আৰু আন্তঃগাঁথনি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বিষয়ে কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে (Assam CM meets Amit Shah over flood problem)। তেওঁ লগতে জনায় যে ৰাজ্যখনত বানপানীৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ মূল্যাঙ্কন চলি আছে আৰু জল সম্পদ বিভাগে ক্ষতিগ্ৰস্ত মথাউৰিৰ ওপৰত এক তথ্য প্ৰকাশ কৰিব । আনহাতে ৬ আগষ্টৰ ভিতৰত পুঁজি মুকলি কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

