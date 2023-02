ত্ৰিপুৰাত বামদলক সমালোচনা মন্ত্ৰী ৰণজিত দাসৰ

গুৱাহাটী, ৮ ফেব্ৰুৱাৰী : অহা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে (Tripura Assembly election 2023) ৷ ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM Himanta Biswa Sarma) আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী দুয়ো নামি পৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত (Mamta banerjee in Tripura election campaign) ৷ কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে নহয়, অসমৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বিচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৷ মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰণজিত কুমাৰ দাসে ৷

ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ বনমালীপুৰ সমষ্টিত কেইবাখনো সভাত দিনটো প্ৰচাৰ চলায় মন্ত্ৰী ৰণজিত দাসে (Ranjit Das in Tripura election campaign) ৷ সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লয় মন্ত্ৰী দাসে ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ৰণজিত দাসৰ দাবী— এইবাৰ পুনৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাইজে বিজেপিকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিপুল হাৰত ভোটদান কৰিব (BJP demanded to reelect in Tripura) ৷ কমিনিউষ্টৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ অসমৰ মন্ত্ৰীজনৰ মন্তব্য— “কমিউনিষ্টে নিজকে গৰীবৰ বন্ধু বুলি দাবী কৰে যদিও তেওঁলোক গৰীবৰ বন্ধু নহয় ৷ বিজেপিহে গৰীবৰ প্ৰকৃত বন্ধু ৷ কমিউনিষ্টৰ দিনত গৰীব কৃষকৰ বাবে কোনো আঁচনি নাছিল ৷”

লগতে বিজেপিয়ে অসমত কৰা বিকাশ তথা ভাল কামৰ উদাহৰণ দি মন্ত্ৰী দাসে উল্লেখ কৰে যে বিজেপিৰ দিনত অসমত ২০৮০ টকা মূল্যত চলিত বৰ্ষত কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ যোৱা সোমবাৰলৈ অসম চৰকাৰে মুঠ 2 লাখ মেট্ৰিক টন ধান কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰে বুলি আগৰতলাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলায় ৷ মুঠ ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বুলি চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি কয় মন্ত্ৰী ৰণজিত কুমাৰ দাসে ৷ সেয়ে এতিয়া অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ মুখত কেৱল বিজেপিৰ জয়গান বুলিও দাবী মন্ত্ৰীজনৰ । লগতে বিগত পাঁচ বছৰত ত্ৰিপুৰাৰ ৰে’ল সেৱা আৰু বিমান সেৱাৰ বিজেপি চৰকাৰে অভূতপূৰ্ব বিকাশ সাধিছে বুলিও নিজৰ নিৰ্বাচনী ভাষণত উল্লেখ কৰে অসম বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য, ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ৰাজ্যখনত চলিছে ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি । বিজেপিয়ে প্ৰধানত প্ৰচাৰ অভিযানত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বাম দলক । আনহাতে, ৰাজ্যখনত খোপনি পুতিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছে ওলোটাই বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । সমান্তৰালভাৱে ত্ৰিপুৰাত পূৰ্বৱৰ্তী বাঁও দলৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিফলতাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :BJP Election Preparation: লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ডিব্ৰুগড়ত তৃণমূল কৰ্মীৰে বৈঠক ভৱেশ কলিতাৰ