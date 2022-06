নিউজ ডেস্ক, ৩০ জুন : আমৰ বাগান সৃষ্টিৰে ইতিহাস ৰচনা । নক্সাল প্ৰভাৱিত জিলাৰ টৰ্পা খণ্ডৰ হুচিৰ আৰু দিয়াংকেল পঞ্চায়তে উন্নয়নৰ ছবিৰে ৰচিছে এই ইতিহাস (Naxal-affected district created history)। এমজিএনৰেগাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পঞ্চায়তসমূহৰ বহুতো গাঁৱত সৃষ্টি কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণে আম বাগান (Mango horticulture through MNREGA) ।

এই উদ্যানবোৰৰ আম্ৰপালি, মালিকা আৰু দশেৰী আমৰ সোৱাদে আকৰ্ষিত কৰিছে অসমৰ লোকসকলক (sweetness of Amrapali, Malika and Dussehri mangoes) । ঝাৰখণ্ডত অসমৰ চেষ্টা নামৰ সংগঠন এটাই তিনিদিনীয়া এক বিশেষ ভ্ৰমণসূচীৰে উপস্থিত হয় (SESTA organization of Assam exposure visit in Jharkhand) । নিৰ্ভীক পৰিৱেশত বাহিৰৰ ৰাজ্যবোৰৰ বিভিন্ন উদ্যমী জিলাই তাত উদ্যান শস্য চাবলৈ গৈছে যাতে তেওঁলোকে নিজ নিজ ঠাইত সেয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

অসম এমজিএনৰেগা দলৰ ঝাৰখণ্ড এমজিএনৰেগা আৰু গ্ৰামোন্নয়নক প্ৰশংসা

তাত গাওঁবাসীয়ে আমৰ বাগান (mango horticulture), সৌৰ শক্তিচালিত জলসিঞ্চন (solar powered lift irrigation), টিচিবি (TCB), সমন্বিত কৃষি (integrated farming), জৈৱিক কৃষি আৰু জলবিভাজিকা ব্যৱস্থাপনাৰ (organic farming and watershed management) এক উন্নত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে । ইয়াৰ উপৰি বৰষুণৰ পানী এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নি ব্যৱহাৰৰ পৰীক্ষাও কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত চাৰিওফালৰ ভূমিৰ আৰ্দ্ৰতা অক্ষুণ্ণ থাকে আৰু কৃষকসকলে আন ঋতুতো সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিব পাৰে । এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ঝাৰখণ্ডত এমজিএনৰেগাৰ কাম বুজি পোৱা আৰু ইয়াত বিভিন্ন অংশীদাৰসকলে কেনেদৰে একেলগে কাম কৰে সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা ।

ইয়াৰ উপৰি, তাত জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে কৰা কামবোৰ বুজি পোৱা আৰু অসমত তাক কাৰ্যকৰী কৰাটোও আন এক লক্ষ্য । চিৰাং জিলাৰ তিনিটা খণ্ডৰ অভিযন্তা, গাঁৱত নিযুক্ত কৰ্মচাৰী, গাঁওবুঢ়া, পঞ্চায়ত সভাপতি, চেষ্টা সংস্থাৰ ৬ জন সদস্যৰে গঠিত এটা ৪০ জনীয়া দলে উক্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰে (Assam MGNREGA team) ।

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ প্ৰথম দিনটোত সংগঠনটোৰ সহায়ত বোকাৰো জিলাৰ পেটাৰৱাৰ আৰু কাচমাৰ খণ্ডত এমজিএনৰেগাৰ কামবোৰ দেখুওৱা হয় । একে সময়তে, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (meeting with Block Development Officer) । তাত এমজিএনৰেগাৰ কামৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা হয় । ইয়াৰ উপৰি, মহিলা মণ্ডলে খণ্ডটোৰ বিভিন্ন অংশীদাৰৰ সহযোগত কেনেদৰে কাম কৰি আছে সেইবোৰ অসমৰ এমজিএনৰেগা কৰ্মীৰ দলটোক (MGNREGA workers of Assam) বিতংভাৱে অৱগত কৰোৱা হয় ।

ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা দলটোক খুণ্টি জিলাৰ টৰ্পা খণ্ড আৰু গুমলা জিলাৰ কামদাৰা খণ্ডৰ এমজিএনৰেগাৰ কামৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা হয় । এমজিএনৰেগাৰ অধীনত বিভিন্ন কাম যেনে আমৰ বাগান লালন-পালন, কুঁৱা, পুখুৰী, ডোভাৰ দৰে বিভিন্ন গাঁথনি দেখুওৱা হয় । এমজিএনৰেগাৰ পৰিকল্পনা প্ৰক্ৰিয়াটো কামদাৰা খণ্ডৰ দলৰ সদস্যসকলে এখন মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়ে ।

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনটোত সপ্তঋষি সেৱা ভৱন, টুপুদানা, ৰাঁচীত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু বিগত দুদিনৰ অভিজ্ঞতা ভাগ-বতৰা কৰা হয় । তাত ঝাৰখণ্ডৰ কাম-কাজৰ তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰে । আনহাতে, অতি উৎসাহেৰে কামবোৰ সম্পাদন কৰা সক্ৰিয় মহিলা গোটবোৰক বিশেষ ধন্যবাদ জনোৱা হয় ।

উক্ত বৈঠকত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ (Rural Development Department) এমজিএনৰেগা কোষৰ অনুপম ভাৰতী আৰু এমজিএনৰেগা পৰিকল্পনা কোষৰ নিহাৰ মহান্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যখনে এমজিএনৰেগাৰ কামবোৰ কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰে সেই বিষয়েও তেওঁ অৱগত কৰায় । বিশেষকৈ তেওঁ বিৰসা হৰিত গ্ৰাম যোজনা আৰু দিদি বাগিয়া যোজনাৰ (Birsa Harit Gram Yojana and Didi Bagiya Yojana) বিষয়ে বিতং তথ্য প্ৰদান কৰে ।

তেওঁ লগতে ৰাজ্যখনে কেনেদৰে বিভিন্ন অংশীদাৰ ৰাজ্য (stakeholder states), জিলা, খণ্ড, পঞ্চায়ত, জেএছএলপিএছ (JSLPS), মহিলা গোট, হিতাধিকাৰী আৰু শ্ৰমিকৰ সৈতে স্বচ্ছতাৰে সহযোগিতা ৰূপায়ণ কৰি আছে সেই বিষয়ে কয় । শেষত সংগঠনটোৱে আৰম্ভণিৰে পৰা এমজিএনৰেগাৰ কামবোৰ কেনেদৰে কৰি আছে তাৰ বৰ্ণনা বিতংভাৱে প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৰ তাৰক নাথ দাসে । আনহাতে, বিঞ্জু আব্ৰাহাম, বালা দেৱী আৰু সৌৰভ দত্তইও তেওঁলোকক সম্বোধন কৰে ।

কাৰ্যসূচীত অসমৰ দলটোৰ অতিথিসকলক অংগবস্ত্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় । উক্ত কাৰ্যসূচী অসম দলৰ হৈ বিতোপন গোঁহাই আৰু প্ৰদানৰ তৰফৰ পৰা তাৰক নাথ দাসে পৰিচালনা কৰে । প্ৰিয়ংকা, অপৰাজিতা, তৃষ্ণা আৰু অংকুশে অসম দলৰ হৈ আৰু প্ৰদান দলৰ হৈ ধনঞ্জয় কুমাৰ উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :দুবছৰৰ দীঘলীয়া বিৰতিৰ অন্তত আজিৰে পৰা আৰম্ভ অমৰনাথ যাত্ৰা