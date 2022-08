নিউজ ডেস্ক, 23 আগষ্ট: পাকিস্তানৰ মেলডী কুইন তথা অসমৰ জীয়াৰী নায়াৰা নুৰ (Pakistani singer Nayyara Noor) আৰু নাই (Guwahati born melody queen of Pakistan Nayyara Noor)৷ 21 আগষ্টত বাৰ্দ্ধক্যজনিত অসুস্থতাত ভুগি 71 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে (Pakistani melody queen Nayyara Noor passes away)৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰাচীত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল নুৰ (passed away after brief illness)৷

দেওবাৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ভতিজী ৰাজা জেইদিয়ে টুইটযোগে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ "গধুৰ হৃদয়েৰে মই মোৰ মৰমৰ খুড়ী নায়াৰা নুৰৰ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰিছো ৷ তেওঁৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক ৷ "

1950 চনত গুৱাহাটীত নায়াৰা নুৰৰ জন্ম হৈছিল (Noor was born in Guwahati in 1950)৷ তেওঁৰ পিতৃ সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম লীগৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য আছিল ৷ 1947 চনত দেশ বিভাজনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী ভ্ৰমণলৈ অহা মহম্মদ আলী জিন্নাক আতিথ্য দিছিল তেওঁৰ পিতৃয়ে ৷ 1958 চনত নুৰৰ পৰিয়াল গুৱাহাটীৰ পৰা পাকিস্তানৰ পাঞ্জাৱ প্ৰদেশৰ লাহোৰলৈ গুচি যায় ৷

পাকিস্তানৰ মেলডী কুইনখ্যাত গুৱাহাটীৰ জীয়াৰী নায়াৰা নুৰৰ দেহাৱসান

2006 চনত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক "বুলবুল-ই-পাকিস্তান" (পাকিস্তানৰ নাইটিংগেল)(Nightingale of Pakistan)আৰু "প্ৰাইড অফ পাৰফৰ্মেন্স এৱাৰ্ড" (Pride of Performance Award) উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল ৷ 2012 চনত তেওঁ পেছাদাৰী গীতৰ কেৰিয়াৰৰ পৰা বিদায় লৈছিল ৷

1971 চনত নুৰে পাকিস্তানী দূৰদৰ্শনৰ এখন ধাৰাবাহিকত কণ্ঠদান কৰি আত্মপ্ৰকাশ কৰে ৷ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা গায়িকাৰ নিগৰ বঁটাও লাভ কৰিছিল নায়াৰা নুৰে ৷

উল্লেখ্য যে নুৰে সংগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাছিল ৷ তেওঁ সৰুৰে পৰা আখটাৰৰ গজল আৰু বালাৰ ভজনৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ সংগীতৰ পৃথিৱীখনত ভৰি দিছিল ৷ তেওঁৰ বিখ্যাত গজল "এ জাজবা-ই-দিল ঘৰ মে চাহু", এই গজলটো প্ৰখ্যাত উৰ্দু কবি বেহজাদ লাকনাভিয়ে লিখিছিল ৷ তেওঁ মেহেদী হাছান, গালিব, ফৈজ আহমেদ ফৈজৰ দৰে কবিৰ দ্বাৰা লিখা গজলতো কণ্ঠদান কৰিছিল ৷

কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ পাকিস্তানৰ লগতে ভাৰততো শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷

