প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাজিন্দৰপাল সিং টুৰক এছিয়ান গেমছত দেখুওৱা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন জনায়। এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত এটা পোষ্টত মোদীয়ে লিখিছে- ‘‘The phenomenal Tajinder Singh at his best. এছিয়ান গেমছত শ্বট পুট ইভেণ্টত একেৰাহে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন । তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন ব্যতিক্ৰমী, যাৰ ফলত আমি সকলোৱে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছো ।’’