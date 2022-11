নিউজ ডেস্ক, ১০ নৱেম্বৰ : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় মূলৰ দ্বাৰা আন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হৈছে (first Indian origin Lt Governor of Maryland US) । কাট্ৰাগাড্ডা অৰুণা মিলাৰ মেৰিলেণ্ডৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰৰ পদত জয়লাভ কৰা ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হিচাবে পৰিগণিত হৈছে (Katragadda Aruna Miller) ।

''মই এগৰাকী অভিযন্তা । ৰাজনীতিবিদ নহয় ।'' ২০১০ চনৰ নিৰ্বাচনত ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সুযোগ পোৱাৰ সময়ত এয়া আছিল অৰুণাৰ মন্তব্য । উল্লেখ্য, তেওঁ মূলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃষ্ণা জিলাৰ ভেনট্ৰাপাগাদাৰ পৰা অহা । তেওঁৰ মাতৃৰ নাম হেমলতা । পিতৃ কাট্ৰাগাড্ডা ভেংকটা ৰামাৰাও এজন অভিযন্তা । তেওঁৰ চাকৰি সূত্ৰে পৰিয়ালটোৱে ১৯৭২ চনত আমেৰিকালৈ গৈ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে । সেই সময়ত অৰুণাৰ বয়স আছিল ৭ বছৰ (new history created by Indian origin in US) ।

অৰুণাই মিছৌৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (University of Missouri) পৰা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে । তাৰ পিছত ভাৰ্জিনিয়া, হাৱাই আৰু কেলিফোৰ্ণিয়াত পৰিবহণ অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰে । ১৯৯০ চনত তেওঁ মেৰিলেণ্ড মণ্টগোমাৰী পৰিষদৰ পৰিবহণ বিভাগলৈ যায় (Maryland Montgomery Council Department of Transportation) ।

Aruna Miller : আমেৰিকাৰ মেৰিলেণ্ডৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ

অৰুণাই তেওঁৰ বন্ধু ডেভ মিলাৰৰ সৈতে বিয়াত বহে । তেওঁৰ সমাজসেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল । বিদ্যালয়, নিযুক্তি আৰু সামূহিক কেন্দ্ৰবোৰ সকলোৰে বাবে উপলব্ধ কৰোৱাৰ ইচ্ছা । প্ৰতিবন্ধী, পথচাৰী আৰু চাইকেল আৰোহীসকলৰ বাবে উপলব্ধ হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাইজে তেওঁক অতি ভালদৰে গ্ৰহণ কৰে । বহু বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত তেওঁ 2015 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।

২০০০ চনত আমেৰিকান নাগৰিক হোৱা অৰুণাই সেই বছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দান কৰে (Aruna became American citizen in 2000) । '' মই সেই মুহূৰ্তবোৰ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম ।" তেওঁ কয় । এইটো কোৱা হয় যে তেওঁ কিছু আৱেগিক আছিল । কিন্তু তেওঁ সমৰ্থন কৰা প্ৰাৰ্থীজন সেইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছিল । পিছৰবাৰো একেই পৰিস্থিতি । সেয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁ নিজেই এগৰাকী ৰাজনৈতিক কৰ্মী হৈ পৰে । তাৰ পিছত ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ কাৰ্যকলাপত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে (Democratic Party of USA) ।

2010 চনত তেওঁ ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ হৈ মেৰিলেণ্ডত প্ৰতিনিধি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছিল । '' আপোনাৰ লক্ষ্য হৈছে জনকল্যাণ । ৰাজনীতিবিদসকলে সেয়াই নকৰে জানো?" তেওঁৰ স্বামীৰ এই বক্তব্যত তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰে । তেওঁ প্ৰথম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাতেই জয়লাভ কৰে আৰু মেৰিলেণ্ডলৈ প্ৰথম ভাৰতীয় আমেৰিকান প্ৰতিনিধি হয় ।

যদিও তাই আমেৰিকাত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল, তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ ভাৰতীয় শিপা পাহৰা নাছিল । তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলে কয়, ''আমাৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি তেওঁৰ অপৰিসীম মৰম আছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজয়ী হোৱাৰ পিছত, অৰুণাই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক ভাৰতলৈ আনিছিল আৰু বহুতো ব্যৱসায়িক খণ্ডত অংশীদাৰিত্ব চুক্তি কৰিছিল ।''

